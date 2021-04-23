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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Повышение тарифа на проезд. Маршруточники снова собираются бастовать

Водители пассажирских маршруток собираются организовать забастовку 3 мая. Об этом 24.kg сообщил представитель перевозчиков.

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По его словам, несколько десятков водителей маршрутных линий № 212, 260 и 137 не выйдут на работу. Таким образом они хотят напомнить о том, что городские власти обещали повысить тариф на проезд до 20 сомов.

Председатель ассоциации «Альянс БУС» Григорий Николаиди рассказал 24.kg, что среди водителей тема забастовки муссируется активно.

«В январе тогда еще исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев собирал водителей и обещал решить их проблемы в мае. Раньше солярка была 36 сомов, сейчас 45,5. Мы предупреждаем всех водителей, чтобы они не митинговали и работали в штатном режиме. Нужно подождать, чтобы вопросы по тарифам решил БГК. Но есть провокаторы, которые, скорее всего, и организовывают забастовку», — сказал он.

Напомним, столичные перевозчики потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов предложено повысить до 10 сомов вне зависимости от времени. Пенсионеры и дети будут оплачивать 8 сомов.

Утром 18 января 500 водителей маршруток не вышли на работу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191220/
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