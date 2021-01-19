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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Забастовка маршруточников продолжается. Многие бишкекчане не могут уехать

В Бишкеке забастовка маршруточников продолжается, на линии вышли около 60 процентов водителей. Об этом 24.kg сообщил исполняющий обязанности мэра Балбак Тулобаев.

«Сейчас решаем вопрос. Они требуют повысить тариф. Ответил, что готовы поднять, но есть определенная процедура, которую необходимо соблюдать», — отметил он.

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Балбак Тулобаев добавил, что муниципалитет проводит сейчас анализ, на каких маршрутах на линии не вышли водители.

«Если до вечера они не заработают, то будем отзывать лицензии, отдавать линии новым фирмам. Я не пугаю, не угрожаю, а просто обязан это сделать — если они не выйдут, то мы должны отдать маршруты другим. Среди водителей есть зачинщики, мы их знаем, они ездят, угрожают другим», — отметил и. о. градоначальника.

Напомним, в начале прошлой недели водители маршруток потребовали повысить оплату проезда до 15 сомов, иначе они приостановят работу. В муниципалитете была создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифов за проезд в маршрутках.

Ранее в ГУВД проинформировали, что все перевозчики письменным уведомлением предупреждены: в случае срыва работы общественного транспорта столичная мэрия пересмотрит сотрудничество с частными фирмами и будут приняты соответствующие меры.

Накануне утром 500 водителей маршруток не вышли на работу. Муниципалитет пообещал принять меры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180379/
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