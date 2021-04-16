В каких больницах лечат иссык-кульским корнем, рассказали в Минздраве

Врачи стационаров, где, по словам главы Минздрава, зараженных коронавирусом лечат иссык-кульским корнем, отказываются комментировать ситуацию.

Сегодня на пресс-конференции министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) настойку корня принимают более 200 пациентов, в Нацгоспитале — более 110, в Токмакской больнице — 144, в Ошской — 8. «Могу по телефону доказать, как пофамильно присылают отчеты мне», — сказал он.

Главный врач РКИБ Гулжигит Аалиев недоступен для комментариев, в медучреждении заявили, что он в отъезде. Его заместитель Айнура Узакбаева сообщила 24.kg, что в больнице не применяют корень в лечении, а следуют только протоколу.

Главврач Нацгоспиталя Токтобай Маанаев выслушал вопрос и заявил, что сам позже свяжется с журналистом и прокомментирует. Однако на звонки больше не отвечает, как и в Токмакской больнице.

Отметим, что президент Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Незаконное врачевание уголовно наказуемо.