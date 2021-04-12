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Общество
Сюжет: Конституция и выборы: самое важное

Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос

В Кыргызстане накануне прошли референдум по принятию новой редакции Конституции и местные выборы.

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По предварительным данным ЦИК, в плебисците приняли участие 37,07 процента зарегистрированных избирателей. Всенародные выборы признаны состоявшимися. За новый проект Основного закона проголосовали 79,23 процента, против — 13,66 процента.

Всего в Конституцию вносится 81 поправка. Меняется больше половины текста Основного закона. В частности, изменения претерпели статьи о полномочиях президента, правительства, парламента, судей. Вводится институт народного курултая.

В новой Конституции ограничиваются права граждан на свободу мирных собраний и свободу слова.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, устраивают ли их результаты всенародного голосования.

Довольны ли вы предварительными итогами референдума?

Накануне также состоялись выборы в местные кенеши. Всего за мандаты в городские и айыльные советы боролись почти 31 тысяча человек.

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По предварительным данным, в БГК прошли шесть партий. Это «Биздин эл», «Ата Журт Кыргызстан», «Ак Бата», «Эмгек», НДПК, «Ынтымак».

В Оше семипроцентный барьер преодолели четыре политобъединения — «Ата Журт Кыргызстан», «Улуттар биримдиги», «Ыйман нуру» и «Ынтымак».

Вчера после оглашения предварительных итогов голосования несколько партий, которые не смогли набрать необходимое для прохождение количество голосов, вышли на митинг. Они требуют отменить итоги и назначить перевыборы. Сегодня представители политобъединений вновь провели акцию протеста.

Удовлетворены ли читатели 24.kg результатами выборов?

Довольны ли вы итогами выборов в местные кенеши?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189795/
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