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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. На 21.00 в Бишкекский горкенеш проходят шесть партий

Центризбирком продолжает подсчет голосов. Расклад сил по партиям, которые попадают в Бишкекский городской кенеш, меняется.

На 21.00 в БГК попадают шесть партий, которые преодолели семипроцентный барьер. Это «Биздин эл» (7,83 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,9 процента), «Ак Бата» (12,17 процента), «Эмгек» (13,95 процента), НДПК (10,57 процента), «Ынтымак» (8,4 процента).

Совсем чуть-чуть не хватило партиям «Реформа» (5,85 процента) и «Социал-демократы» (5,45 процента), чтобы преодолеть необходимый семипроцентный барьер.

Отметим, что подсчет голосов продолжается — цифры могут поменяться, но уже несущественно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189664/
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