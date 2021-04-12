Новая Конституция Кыргызстана. Как изменится наша жизнь

Референдум по проекту новой Конституции состоялся. Документ одобрило большинство избирателей. Это значит, что теперь жизнь в Кыргызстане будет другой. Основной закон страны претерпел 81 поправку. По сути это новая Конституция.

Редакция 24.kg собрала самое важное о том, что нас ждет впереди.

Президент

Новая Конституция устанавливает жесткую вертикаль власти и расширяет возможности президента. Теперь он будет не только главой государства, но и возглавлять исполнительную власть. Это значит, что он заменит премьер-министра и будет руководить работой кабмина.

Президент будет возглавлять заседания кабинета министров, нести ответственность за его работу, давать поручения.

Глава государства сможет вносить на рассмотрение парламента законы. Раньше у него такого права не было. Ему теперь позволено назначать и увольнять глав местных администраций. Прежде это была прерогатива премьер-министра.

Президент сможет сам формировать свою администрацию, предлагать кандидатов для половины состава Центризбиркома, назначать референдум. Плебисцит глава государства сможет объявить по собственной инициативе, по желанию 300 тысяч избирателей, большинства депутатов.

С шести до пяти лет сокращены сроки президентства. Но при этом дано право одному человеку занимать пост два срока подряд.

Отстранить главу государства от должности станет тяжелее. Усложнена процедура импичмента. Чтобы это сделать, мало обвинения в совершении преступления и соответствующего заключения генпрокурора, как это есть сейчас. Теперь для импичмента нужно будет получить заключение нового органа — Конституционного суда.

Отлучить президента от власти фактически невозможно.

Выросло и количество депутатов, которые должны проголосовать за отрешение от должности — две трети парламентариев. Сейчас достаточно большинства.

Нормы о передаче власти в случае отставки президента остались прежними. Если он уходит, то страну возглавит спикер парламента. А если и он не может, то председатель кабинета министров. При этом из Конституции исключена норма, что и. о. президента не может назначать досрочные парламентские выборы, отправлять кабмин в отставку и участвовать в досрочных выборах.

Жогорку Кенеш

Изменения коснулись и Жогорку Кенеша. Депутатов в стране станет на четверть меньше — 90 вместо 120. Попасть в парламент теперь можно будет только после 25 лет. Сейчас минимальный возраст составляет 21 год.

В Конституцию заложено изменение избирательной системы с пропорциональной на мажоритарно-пропорциональную. Это значит, что:

депутаты парламента больше не смогут выражать недоверие правительству.

Депутатский корпус призовут к порядку. Если парламентарий без уважительной причины не ходит на заседания палаты 10 рабочих дней в течение одной сессии, его полномочия досрочно прекращаются.

Из Основного закона исключили внесенную в 2016 году норму о том, что депутат может стать премьер-министром или первым вице-премьер-министром и сохранить за собой мандат.

В первую очередь Жогорку Кенеш должен будет рассматривать законопроекты, которые инициируют президент и кабинет министров.

В Конституции также предусмотрено, что для избирательной системы будет принят специальный закон. В нем могут оставить как действующую пропорциональную, так и сменить ее на мажоритарно-пропорциональную. Если введут последнюю, то депутатов будут избирать как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.

Председатель кабинета министров

Вместо правительства в стране теперь будет кабинет министров. Правом определять его структуру и назначать председателя обладает глава государства.

Председатель кабинета министров будет по совместительству и руководителем президентской администрации.

Увольнять правительство может президент. Инициатива о смене состава или председателя кабинета министров может исходить от самого главы государства, Жогорку Кенеша или нового органа — Народного курултая.

Напомним, что по действующей Конституции отставку правительства принимает парламент. А президент может согласиться с мнением ЖК или нет.

Если председатель кабмина уйдет в отставку, то министры останутся на своих местах. Если парламент признает отчет правительства о работе неудовлетворительным, то это не будет означать роспуск. Судьба кабмина исключительно в руках президента.

Суды

Судебная система будет состоять из Конституционного, Верховного и местных судов.

Конституционная палата будет упразднена. Отдельными ее полномочиями наделят Конституционный суд. Он сможет давать заключение по поправкам в Основной закон, о конституционности международных договоров.

По запросу президента, Верховного суда или парламента он будет толковать Конституцию, разрешать дела о соответствии законов Конституции, споры о компетенции между ветвями власти и давать заключение по обвинению президента.

Председателей Верховного и Конституционного судов будет назначать президент.

Согласие на это должен дать парламент и Совет судей. Сейчас это делают сами судьи.

Исключено упоминание о дисциплинарной комиссии, которая сейчас дает согласие на привлечение судей к уголовной ответственности. Но появится новый орган — Совет по делам правосудия, который будет состоять из судей, представителей президента, парламента, Народного курултая и юристов.

Судей местных судов также назначает президент (по представлению Совета по делам правосудия).

Народный курултай

Новая Конституция предусматривает создание нового органа — Народного курултая.

Прописано, что это собрание, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития.

Народный курултай наделяется правом предлагать снять с должности членов кабинета министров и руководителей исполнительных органов, вносить законопроекты в ЖК, участвовать в формировании одной трети состава Совета по делам правосудия. Но неясно, как будет обеспечиваться независимость, компетентность и объективность курултая.

Свобода слова, митинги...

По мнению целого ряда юристов, в Конституции ограничиваются права граждан на свободу мирных собраний. Формулировка части 4 статьи 10 «в целях защиты подрастающего поколения мероприятия, противоречащие моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики, могут ограничиваться законом» — чрезвычайно размыта и может произвольно толковаться исполнителями.

Эксперты отмечают, новая Конституция дискриминирует общественные объединения.

В проекте Конституции, как подчеркивают юристы, имеются нормы, ограничивающие права и свободы человека, в частности свободу выражения мнения, права на мирное собрание, на объединение.