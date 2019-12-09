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Власть

Племянник спикера Жогорку Кенеша возглавил управление в АКС ГКНБ

Салморбек Джумабеков приказом председателя Государственного комитета национальной безопасности Орозбека Опумбаева назначен начальником первого управления АКС. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Салморбеку Джумабекову 34 года. Он окончил Академию ФСБ Российской Федерации. До назначения служил заместителем начальника одного из управлений Антикоррупционной службы ГКНБ. 

Известно, что Салморбек Джумабеков — сын профессора и главы Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Джумабекова, родного брата торага Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова.

Первое управление АКС ГКНБ занимается непосредственным выявлением фактов коррупции и коррупционных проявлений.
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