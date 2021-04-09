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Общество

Гендиректором «Кыргыз темир жолу» стал Адылбек Адранов

Гендиректором ГП «НК «Кыргыз темир жолу» назначили Адылбека Адранова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе госпредприятия.

пресс-службы госпредприятия
Фото пресс-службы госпредприятия. Адылбек Адранов

По ее данным, соответствующее распоряжение вчера подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

59-летний Адылбек Адранов начал трудовую деятельность в «Кыргыз темир жолу» в 2010 году. До назначения был начальником филиала по обеспечению погрузочно-разгрузочных работ.

Отметим, что вчера в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций сообщали, что гендиректора ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова освободили от должности еще 25 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189446/
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Гендиректором «Кыргыз темир жолу» стал Адылбек Адранов