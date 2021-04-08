Убийство Айзады Канатбековой. Акция протеста продолжится через неделю

Митинг возле Дома правительства закончился. Участники расходятся, но они отметили: акция протеста продолжится.

Фото 24.kg. Митинг возле Дома правительства закончился

Организаторы сообщили, в следующий четверг участники вновь выйдут к зданию Министерства внутренних дел. Митинг запланирован на 12.00.

Отметим, что на акцию протеста сегодня вышли примерно 500 человек, в том числе несколько депутатов Жогорку Кенеша. Они требуют отставки руководства МВД во главе с министром Уланом Ниязбековым, а также ГУВД Бишкека и Оша.

Поводом для недовольства гражданских активистов стало бездействие милиции, которая не смогла предотвратить убийство похищенной несколько дней назад 26-летней Айзады Канатбековой.

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой. По его словам, милиция на протяжении трех дней не прекращала поиски девушки.

В Жогорку Кенеше также обеспокоились вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.