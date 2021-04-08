Убийство Айзады Канатбековой. К митингующим вышел премьер Улукбек Марипов

В Бишкеке около 500 человек собрались на Старой площади у Дома правительства. Сюда переместились участники митинга против насилия. Они продолжают требовать отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

К митингующим вышел премьер-министр Улукбек Марипов. Он рассказал, что тоже обеспокоен вопиющим инцидентом. «Наберитесь терпения, я сейчас не могу сказать, чья именно это вина. Ведется проверка, обязательно сообщим о ее итогах», — сказал глава кабмина.

Он также подчеркнул, что вопрос отставки министра внутренних дел будет рассмотрен в рамках служебного расследования.

Глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова рассказала, что родственники убитой Айзады Канатбековой обратились за помощью в соцсети, потому что не чувствовали поддержки от правоохранительных органов.

«Когда они написали заявление в милицию, то не увидели, что правоохранители ведут работу по поиску девушки. Поэтому ее братья начали буквально кричать об этом в социальных сетях. Мать Айзады говорила, что парень, укравший ее, — опасный человек. Есть девушки, пострадавшие от него», — рассказала Назгуль Турдубекова.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Напомним, что 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой. По его словам, милиция на протяжении трех дней не прекращала поиски девушки.

В Жогорку Кенеше также обеспокоились вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.