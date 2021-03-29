14:50
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело Эмира Чукуева. Суд намерен вынести частное определение следователю УВДТ

Судья Ленинского районного суда Бишкека вынесет частное определение следователю управления внутренних дела на транспорте (УВДТ) по делу экс-главы аэропорта «Манас» Эмира Чукуева. Об этом 24.kg сообщил адвокат Мурат Турсалиев.

Читайте по теме
Прямая угроза нацбезопасности. Адвокат Эмира Чукуева обжалует обвинение

По его словам, ранее защита обжаловала в суде переквалификацию уголовного дела в отношении Чукуева. Судья запросил материалы дела для ознакомления и вынесения решения.

«Судья, выслушав мою жалобу, сказал, что ему необходимо ознакомиться с материалами дела. Он объявил перерыв, поскольку в деле 15 томов. Суду предоставили только один. Руководитель следственной группы УВДТ заявил о том, что уголовное дело в суд не могут предоставить, поскольку проводятся следственные действия в отношении других фигурантов дела. Это неуважение к суду и умышленное затягивание разбирательства по жалобе. Мы просили, чтобы в отношении прокурора и следователя суд вынес частное определение. Судья ответил, что документ о частном определении мы получим вместе с решением», — сказал Мурат Турсалиев.

Отметим, что по этому уголовному делу проходят бывший президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, а Нурсултан Белеков отпущен под домашний арест после заключения сделки со следствием.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187974/
просмотров: 435
Версия для печати
Материалы по теме
Госбюджет недополучил 100 миллионов сомов. ГКНБ взялся за ФУГИ
Мест нет. Камчыбек Ташиев объяснил, почему отпускают задержанных за коррупцию
COVID-19 в Кыргызстане. Минздрав при покупке ИВЛ завысил стоимость в три раза
Задержаны еще несколько сотрудников Сокулукского филиала ГУ «Кадастр»
Задержанный со взяткой брат депутата ЖК отделался штрафом в 260 тысяч сомов
Ущерб почти на 4 миллиона сомов. В природном парке «Ала-Арча» выявили коррупцию
Адвокат: Мурата Примбердиева не отпускают на обследование
Задержан директор политического департамента МИД Эрмек Омуралиев
Средства Фонда развития Иссык-Кульской области расходовали не по назначению
Причастен к выводу денег из страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева
Популярные новости
Выйдут не&nbsp;все. Кто вернется в&nbsp;школы в&nbsp;четвертой четверти, рассказали в&nbsp;мэрии Выйдут не все. Кто вернется в школы в четвертой четверти, рассказали в мэрии
Какие дома окажутся под угрозой в&nbsp;Бишкеке в&nbsp;случае сильного землетрясения Какие дома окажутся под угрозой в Бишкеке в случае сильного землетрясения
Жительница Бишкека пешком прошла от&nbsp;столицы до&nbsp;Иссык-Куля Жительница Бишкека пешком прошла от столицы до Иссык-Куля
Локдауна не&nbsp;будет. Мэрия Бишкека усилит проверки бизнеса Локдауна не будет. Мэрия Бишкека усилит проверки бизнеса
Бизнес
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
При покупке одного из&nbsp;флагманов Honor фитнес-трекер в&nbsp;подарок! При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!
29 марта, понедельник
14:48
Постпред Кыргызстана при ОБСЕ просит уважать выбор суверенного государства Постпред Кыргызстана при ОБСЕ просит уважать выбор суве...
14:47
Ущерб в $200 миллиардов. Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели
14:32
Местные выборы. С начала агитации в МВД поступило 55 сообщений о нарушениях
14:25
Дело Эмира Чукуева. Суд намерен вынести частное определение следователю УВДТ
14:21
В Минтрансе предупредили водителей о возможных сходах лавин на перевалах страны