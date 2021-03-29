Дело Эмира Чукуева. Суд намерен вынести частное определение следователю УВДТ

Судья Ленинского районного суда Бишкека вынесет частное определение следователю управления внутренних дела на транспорте (УВДТ) по делу экс-главы аэропорта «Манас» Эмира Чукуева. Об этом 24.kg сообщил адвокат Мурат Турсалиев.

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По его словам, ранее защита обжаловала в суде переквалификацию уголовного дела в отношении Чукуева. Судья запросил материалы дела для ознакомления и вынесения решения.

«Судья, выслушав мою жалобу, сказал, что ему необходимо ознакомиться с материалами дела. Он объявил перерыв, поскольку в деле 15 томов. Суду предоставили только один. Руководитель следственной группы УВДТ заявил о том, что уголовное дело в суд не могут предоставить, поскольку проводятся следственные действия в отношении других фигурантов дела. Это неуважение к суду и умышленное затягивание разбирательства по жалобе. Мы просили, чтобы в отношении прокурора и следователя суд вынес частное определение. Судья ответил, что документ о частном определении мы получим вместе с решением», — сказал Мурат Турсалиев.

Отметим, что по этому уголовному делу проходят бывший президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, а Нурсултан Белеков отпущен под домашний арест после заключения сделки со следствием.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.