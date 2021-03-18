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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Прямая угроза нацбезопасности. Адвокат Эмира Чукуева обжалует обвинение

Экс-главе правления аэропорта «Манас» Эмиру Чукуеву неправильно квалифицировали статью обвинения. Об этом 24.kg сообщил адвокат Майрамбек Жумабеков.

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По его словам, изначально Чукуева обвиняли по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации», позже следователи переквалифицировали обвинение на «Коррупцию» УК КР.

«Следователь неправильно квалифицирует обвинение. Эмир Чукуев не является госслужащим, соответственно, статья «Коррупция» не распространяется на него. Я обжаловал переквалификацию в Ленинском районном суде Бишкека. Судья намерен изучить дело и принять решение», — сказал Майрамбек Жумабеков.

Он также считает, что Эмира Чукуева не должны были водворять в Бишкекский СИЗО-1.

«Эмир Чукуев — бывший сотрудник ГКНБ, соответственно, он носитель определенных секретов. Несмотря на это, его водворили в СИЗО-1. Что, если эти секреты рапространятся среди других заключенных? Это прямая угроза нацбезопасности», — добавил адвокат.

Отметим, что по этому уголовному делу проходят бывший президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, а Нурсултан Белеков отпущен под домашний арест после заключения сделки со следствием.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186969/
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