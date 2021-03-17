Спектакль «Травиата» будет. Артисты из Москвы выступят в Театре оперы и балета

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 28 марта покажут «Травиату». Об этом сообщили в театре.

В Бишкеке выступят солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, лауреаты международных конкурсов, номинант на премию «Золотая маска» Мария Макеева (сопрано), Александр Нестеренко (тенор) и лучшие голоса кыргызской оперы.

Дирижер — народный артист КР Жумакадыр Каниметов.

Напомним, местная труппа Оперного театра отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство угрожает им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

А руководитель Керим Турапов заявил, что коммерческих спектаклей больше не будет. По его словам, зарубежных артистов больше не будут приглашать.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта в театре.