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Общество

Скандал в Оперном. Коммерческих спектаклей больше не будет

Коммерческих спектаклей в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета больше не будет. Об этом 24.kg сообщил директор театра, народный артист КР Керим Турапов.

По его словам, зарубежных артистов больше не будут приглашать.

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Напомним, местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство угрожает им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

«Пока никакого решения не принято. Я не в Бишкеке, но скоро буду в столице. Постараюсь найти общий язык и выяснить причину. Разберемся, кто организатор. Наверное, этим будут заниматься правоохранительные органы. Ведь я и Минкультуры как-то должны отчитаться перед правительством», — прокомментировал ситуацию Керим Турапов.

Он отметил, что доплачивать артистам из спецсчета невозможно, его «едва хватает на хозтовары».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185751/
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