Нет состава преступления. Гособвинение просит оправдать блогера Элмира Сыдымана

В суде по делу блогера Элмира Сыдымана прокурор отказался от поддержания обвинения. Об этом 24.kg сообщил адвокат Али Магеев.

По его словам, комиссионная экспертиза показала, что в словах обвиняемого нет признаков межрегиональной вражды.

«В суде эксперт поддержал свое заключение. Когда судья дал слово прокурору, он отказался от поддержания обвинения, поскольку комиссионная экспертиза дала заключение о том, что в действиях моего подзащитного нет состава преступления. Защита в прениях просила оправдать Сыдымана. Приговор блогеру вынесут 16 марта», — сказал Али Магеев.

Напомним, что блогер разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад — неразвиты. В феврале 2020 года Элмира Сыдымана задержали по подозрению в разжигании межрегиональной розни, но спустя несколько дней отпустили под домашний арест.

При этом эксперты не нашли в его высказываниях признаков разжигания межрегиональной розни.