Эксперты не нашли элементы разжигания розни в словах блогера Элмира Сыдымана

«Институт Медиа Полиси» сделал заявление по поводу задержания блогера Эльмира Сыдымана (Sydyman), которого 17 февраля водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Его обвиняют в разжигании межрегиональной розни.

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По словам медиапредставителя Акмата Алагушева, в высказываниях блогера нет никакого разжигания. «Если вы послушаете его, он говорит о том, кто «правильнее» матерится под его постами. Это полная глупость. Это как если бы он сравнивал тех, кто дальше всех плюнет, и считал неудачниками тех, кто этого делать не умеет. Или это сарказм, ирония, что также не запрещено», — сказал он.

Он уточнил, что элементов возбуждения розни нет, поскольку кто может обидеться на то, что он неправильно матерится или кто признается, что он лучше, чем другие владеет нецензурной лексикой? «Зачем вообще в этом соревноваться? Он в такой форме выражает свои умозаключения и, несмотря на это, популярен, что теперь с этим сделаешь? Всех матерщинников закрывать? Это полстраны, это отображает состояние нашей молодежи», — добавил Акмат Алагушев.

Он считает, что санкция по статье 313 (возбуждение межрегиональной вражды (розни), совершенной группой лиц по предварительному сговору) УК КР — от пяти лет и выше лишения свободы — это ненормально. «В законодательстве должно быть предусмотрено альтернативное наказание, например предупреждение, штраф. Иначе, где гуманность в нашем обществе?» —подчеркнул медиапредставитель.

Напомним, блогер разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад неразвиты.

«Возможно, ты из Оша, Баткена или Джалал-Абада, но ты мне не нравишься», — сказал на видео Элмир Сыдыман.