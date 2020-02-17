Блогера Сыдымана хотят привлечь за разжигание межрегиональной розни

Блогера Элмира Сыдымана (Sydyman) доставили в милицию за разжигание межрегиональной розни. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что ранее блогер разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад неразвиты.

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«Возможно, ты из Оша, Баткена или Джалал-Абада, но ты мне не нравишься», — сказал на видео Элмир Сыдыман.

В УВД Октябрьского района подтвердили информацию о том, что блогер доставлен в милицию. Его вызвали в рамках разбирательства по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

Отметим, ранее УВД Первомайского района Бишкека начало досудебное производство за разжигание межнациональной розни в отношении пользователя Facebook Тимура Болчурова. Под одной из публикаций о трагических событиях в селе Масанчи Кордайского района Казахстана он написал «резать их, как баранов» в отношении представителей национальных меньшинств.