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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Генпрокуратура рассказала подробности задержания Эмира Чукуева

Бывший председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев задержан по факту незаконного предоставления льгот на международные перевозки. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что льготы выдавались турецкой компании Gata havayollari ve tasimacilik. Государству был нанесен ущерб в особо крупном размере.

«Решением Ленинского районного суда Бишкека Эмиру Чукуеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 6 апреля в СИЗО-1 столицы», — сообщили в надзорном органе.

Ранее был задержан бывший президент ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182871/
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