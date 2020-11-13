The Economist о Садыре Жапарове, который больше всех выиграл от беспорядков

Британское издание The Economist опубликовало статью под названием «Президент Кыргызстана спасает или разрушает правовое государство?», в которой представило обзор политики и. о. главы государства премьер-министра Садыра Жапарова и ее возможное влияние на судьбу страны.

«Американские дипломаты предупредили о «попытке организованных преступных группировок оказать влияние на политику и выборы». Исполняющий обязанности мэра столицы ушел в отставку в знак протеста против «волны охлократии». Депутаты жаловались на принуждение присоединиться к незаконному захвату власти. Кандидат в премьер-министры потерял сознание от удара головорезов во время политического митинга. Тем не менее Садыр Жапаров, человек, который больше всего выиграл от беспорядков в Кыргызстане, отрицает, что его стремительный взлет из тюрьмы в президентское кресло за десять дней имеет какую-либо злодейскую подоплеку», — пишет издание.

По словам Садыра Жапарова, к власти его привели народные протесты.

Те, кто заявляет, что я бандит, что я вышел из тюрьмы и захватил власть, являются просто политическими соперниками, пытающимися меня очернить. Садыр Жапаров в интервью изданию The Economist

Он сказал, что далек от попыток использовать в своих целях шаткую демократию в Кыргызстане и намерен «установить справедливость, прозрачность, честность и законность и в корне искоренить коррупцию».

Как отмечается, Садыр Жапаров, бывший депутат парламента, стал известен благодаря кампании за национализацию Кумтора. Он дважды был осужден за преступления, связанные с его политической деятельностью: за руководство толпой, штурмовавшей территорию «Белого дома», и за организацию похищения местного чиновника в рамках протеста. Ему удобнее говорить по-кыргызски, чем по-русски, что отличает его от русскоязычной элиты. Его национализм хорошо приживается в стране, которая опасается стать экономически зависимой от соседнего Китая и страдает от раздоров между кыргызами и узбеками.

Переворот, который привел Жапарова к власти, является третьим в республике с 2005 года. В условиях постоянных политических потрясений и конкурирующих политиков в поисках финансовой поддержки организованная преступность процветает. Садыр Жапаров настаивает на том, что он знаменует собой разрыв со всем этим.

Однако, когда и. о. президента говорит о необходимости конституционных реформ для обеспечения сильного и стабильного правительства, некоторые рассматривают это как явный захват власти, ведь настоящая Конституция была предназначена для защиты от авторитарного правления.

И все же, как пишет издание, Садыр Жапаров пытается представить себя умеренной объединяющей силой. В начале ноября он пригласил двух бывших президентов Сооронбая Жээнбекова и Розу Отунбаеву на совместное мероприятие.

По мнению The Economist, Садыр Жапаров, вероятно, выиграет выборы, учитывая нежелание возможных соперников баллотироваться. Его чутье на популизм очевидно: он приказал демонтировать забор вокруг «Белого дома», чтобы сократить дистанцию ​​между политиками и народом. И какая бы Конституция ни была принята в стране, он настаивает на том, что никогда не сможет стать диктатором благодаря основной гарантии — кыргызскому народу.