Беспорядки в Бишкеке. При захвате «Белого дома» пропали восемь картин

После захвата «Белого дома» пропали восемь картин из фондов Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма.

По ее данным, всего в управлении делами президента и правительства с 2010 года на временном хранении находилось 20 картин. «Все выдачи и возврат оформлялись согласно требованиям Инструкции по учету и хранению музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях КР», — подчеркнули в министерстве.

При работе комиссии музея ИЗО из 20 выданных работ были найдены только 12 работ. Восемь работ не обнаружено. Пропали картины кисти Суйменкула Чокморова («Цветение», «Пейзаж с фазаном»), Петра Куринских («Семья ветерана»), Суйутбека Торобекова («Базар»), Гапара Айтиева («Вечер в Чолпон-Ате»), Сабырбека Акылбекова («Берег»), Леонида Дейтмана («Ипподром в Пржевальске»), Александра Духанина (Колхоз «Коммунизм»).

Кроме того, на четырех найденных полотнах зафиксированы многочисленные повреждения.

«КНМИИ передал соответствующие документы для дальнейшего расследования в правоохранительные органы КР и Государственную таможенную службу КР. Министерство культуры, информации и туризма призывает кыргызстанцев вернуть утерянные картины или информировать о их местонахождении», — добавили в ведомстве.

Напомним, что после выборов депутатов Жогорку Кенеша в столице произошли митинги, которые переросли в массовые беспорядки. Участники акции протеста сломали ворота «Белого дома», а затем подожгли кабинеты здания.