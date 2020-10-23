Владимир Путин назвал происходящие в Кыргызстане события бедой

Россия без жалости и тревоги не может смотреть на события в Кыргызстане, но не лезет с советами, наставлениями и не поддерживает отдельные политические силы в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

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«Обращаю ваше внимание, мы не лезем со своими советами, наставлениями и поддержкой каких-то отдельных политических сил. Очень рассчитываю на то, что в республике все нормализуется, все встанет на ноги, Кыргызстан будет развиваться, и мы с ним сохраним самые лучшие отношения», — сказал лидер России.

Он добавил, что происходящие события — это беда Кыргызстана и кыргызского народа.