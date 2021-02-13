Скандал в ДУМК. Совет улемов просит помощи у муфтия России Равиля Гайнутдина

Совет улемов Духовного управления мусульман Кыргызстана во главе с Абибиллой ажы Кадырбердиевым направил муфтию Российской Федерации Равилю Гайнутдину письмо с просьбой о помощи для разрешения сложившейся ситуации.

Священнослужители страны считают, что теперь уже бывший глава ДУМК Максат Токтомушев во время руководства допустил много существенных ошибок, что может в дальнейшем подорвать традиционные устои вероисповедания. А это в конечном итоге может отразиться на всем регионе.

«Доводим до вас о некоторых нарушениях муфтием страны и считаем их неприемлемыми. А именно в открытом доступе в социальных сетях есть выступление самого Максата ажы Токтомушева, где он открыто проповедует и пропагандирует течение салафитов и Таблиги Джамаата. Что в корне противоречит нашим устоям и традиционному вероисповеданию», — говорится в письме.

По данным Совета улемов, экс-муфтий готовится к курултаю мусульман Кыргызстана и хочет представить переписанный им устав Совета улемов ДУМК.

Священнослужители просят муфтия России обратиться к президенту КР Садыру Жапарову и правительству, чтобы они обратили внимание на озвученные проблемы.

Напомним, Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере. 12 февраля стало известно, что в отношении ДУМК возбуждено еще одно уголовное дело. Финпол начал проверку фактов, указанных в заявлении Совета улемов ДУМК. Садыр Жапаров также прокомментировал скандал с экс-муфтием Максатом Токтомушевым.