В Бишкеке проходит митинг в поддержку экс-муфтия Максата Токтомушева

В Бишкеке около здания ГКНБ проходит митинг в поддержку экс-муфтия Максата Токтомушева.

Около 20 человек требуют отпустить религиозного деятеля. По словам участника акции протеста Куштарбека Кыдыралиева, экс-муфтий задержан незаконно.

«Сейчас все зарубежные муфтии интересуются, как получилось, что наш религиозный деятель оказался под стражей. Такого не было со времен появления Ислама. Я уверен, что Садыр Жапаров не в курсе того, что произошло. Государство не должно вмешиваться в религиозную деятельность», — сказал Куштарбек Кыдыралиев.

Напомним, Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере.