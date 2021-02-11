11:33
USD 84.20
EUR 102.21
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Бишкеке проходит митинг в поддержку экс-муфтия Максата Токтомушева

В Бишкеке около здания ГКНБ проходит митинг в поддержку экс-муфтия Максата Токтомушева.

Около 20 человек требуют отпустить религиозного деятеля. По словам участника акции протеста Куштарбека Кыдыралиева, экс-муфтий задержан незаконно.

«Сейчас все зарубежные муфтии интересуются, как получилось, что наш религиозный деятель оказался под стражей. Такого не было со времен появления Ислама. Я уверен, что Садыр Жапаров не в курсе того, что произошло. Государство не должно вмешиваться в религиозную деятельность», — сказал Куштарбек Кыдыралиев.

Напомним, Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183097/
просмотров: 433
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан экс-муфтий Максат Токтомушев
Делай, как муфтий. В Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра&nbsp;&mdash; Бактыбек Кудайбергенов В Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра — Бактыбек Кудайбергенов
Завтра в&nbsp;одном из&nbsp;районов Бишкека не&nbsp;будет холодной воды Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды
Казахстан изменил порядок пересечения границы в&nbsp;период карантина Казахстан изменил порядок пересечения границы в период карантина
У&nbsp;15&nbsp;детей в&nbsp;Кыргызстане подтвердили синдром Кавасаки У 15 детей в Кыргызстане подтвердили синдром Кавасаки
Бизнес
Полномасштабное обновление платформы &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Полномасштабное обновление платформы «ЭЛСОМ»
Herbalife Nutrition удостоен медали &laquo;&#8470;&nbsp;1&nbsp;Выбор года 2020&raquo; в&nbsp;Кыргызстане Herbalife Nutrition удостоен медали «№ 1 Выбор года 2020» в Кыргызстане
Компания &laquo;ЧЕТРА&raquo; планирует открыть производство бульдозеров в&nbsp;Кыргызстане Компания «ЧЕТРА» планирует открыть производство бульдозеров в Кыргызстане
&laquo;Халык Банк&raquo; упрощает жизнь предпринимателям. Они могут забыть об&nbsp;инкассации «Халык Банк» упрощает жизнь предпринимателям. Они могут забыть об инкассации
11 февраля, четверг
11:31
За 10 дней на Ошском рынке ликвидировано 145 стихийных торговых точек За 10 дней на Ошском рынке ликвидировано 145 стихийных...
11:28
Полномасштабное обновление платформы «ЭЛСОМ»
11:21
В Бишкеке проходит митинг в поддержку экс-муфтия Максата Токтомушева
11:18
Алмамбет Шыкмаматов назначен главой Агентства по продвижению и защите инвестиций
10:45
Каныбек Осмоналиев стал советником министра культуры, информации и спорта