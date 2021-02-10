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Общество
Сюжет: Борьба за мэрию Бишкека

Возле мэрии Бишкека митинг. Участники требуют другого градоначальника

К зданию столичной мэрии вышли недовольные назначением и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Участники заявили о том, что мэром должен быть назначен другой человек.

«Дайте место молодым, говорили, что будет люстрация, а на деле приходят те же самые. Я почитал резюме Руслана Тагаева, он очень достойный парень, давайте его поддержим. Те, кто вышел на пенсии, не возвращайтесь, вы и так страну угробили», — отмечают участники.

Отметим, что Руслан Тагаев работал заместителем директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве.

Еще несколько человек требуют в мэры члена партии «Чон казат» Асхата Осмонова, которого Балбак Тулобаев назначил своим советником.

Напомним, сегодня новым и. о. мэра назначили Бактыбека Кудайбергенова.

8 февраля Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека. На его место назначен Эрмек Нургазиев. Последний утверждал, что пост главы столицы ему доверил президент Садыр Жапаров. Президент же в свою очередь спустя несколько часов написал, что решение было ошибочным.

Эрмек Нургазиев на скандальных парламентских выборах 2020 года баллотировался в Жогорку Кенеш от партии «Кыргызстан».

Дольщики «Альянс Курулуш Плюс» продолжают обвинять его в обмане и невозврате их денежных средств.

Эрмек Нургазиев также прославился, когда в соцсетях опубликовали видео, где он бьет женщину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182971/
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