Школы в традиционном режиме. Обучение или мучение?

Ученики четырех параллелей школ Бишкека вернулись к традиционной форме обучения с 18 января. Это 1-е, 5-е, 9-е и 11-е классы.

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Процесс возобновился по новым правилам и с соблюдением всех санитарных норм, алгоритмов, утвержденных двумя министерствами — образования и здравоохранения. Классы поделили на две подгруппы — составили специальное расписание. Кроме того, родителям, которые не захотели отправлять детей в школу, дали возможность учиться онлайн.

Родители учеников школ столицы рассказали 24.kg об итогах двухнедельного обучения в офлайн-режиме.

Массового заражения нет

Большинство родителей бишкекских школьников обрадовались новости о возобновлении обучения в обычном режиме. Правда, пришлось дополнительно раскошелиться на дезсредства в классы. Мэрия частично обеспечила школы необходимым, но на всех не хватило. В некоторых с родителей собирали дополнительно от 50 до 200 сомов для покупки мыла, санитайзеров, тряпок, ведер в помещения.

Однако и это не остановило родителей. Почти 90 процентов учеников 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов в городе

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ровно две недели назад приступили к обучению в обычном режиме. Лишь единицы не решились отпускать чадо в школу, чтобы не рисковать здоровьем.

На прошлой неделе в двух школах Бишкека выявили детей с коронавирусом. Выяснилось, что оба заразились дома, имели контакт с заболевшими родственниками. Одноклассников и учителей этой школы вновь отправили на онлайн-обучение, через неделю им предстоит сдать анализы. Других случаев заболевания в учебных заведениях пока не выявлено.

Всплеска заражения COVID-19, как прогнозировали и ожидали некоторые, не случилось. Есть небольшое увеличение сезонной заболеваемости ОРВИ и ОРЗ.

Маловато будет

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Не все родители довольны обновленным процессом обучения в обычном режиме. Самый большой минус, по мнению родителей, — то, что уроки длятся всего по 20 минут. За это время объяснить тему ребенку практически невозможно. Дети не успевают усвоить тему, возникают проблемы с выполнением домашнего задания.

Мать учащегося УВК ШГ № 67 Асель Омуракунова также рассказывает, что учителя стали задавать больше на дом, соответственно, увеличивается нагрузка и ребенок практически весь вечер или выходные проводит за уроками.

Школьников обязали носить с собой маски и санитайзеры.

«Неудобно три раза в день менять маски. Наш ребенок в пятом классе. Конец прошлого учебного года и начало этого он учился в онлайне, и переход от начальной школы к средней прошел без подготовки. У детей новые учителя по разным предметам, уроки быстро заканчиваются, они и так потеряны, а приходится им самим еще и следить за тем, чтобы три раза менять маски. Некоторые учителя не носят маски, объясняя это тем, что в ней трудно говорить и объяснять материал», — отмечает родительница.

Фото 24.kg. Дезсредства в классе

Но плюсы традиционного обучения тоже есть, и их немало: дети стали более дисциплинированы и ответственны, общаются другом с другом вживую и усваивают материал лучше, чем с экранов компьютеров.

Непосредственные встречи школьников с учителями лучше влияют на осознание учебы и его восприятие. Детей наконец-то научили часто мыть руки. Асель Омуракунова

Можно выдохнуть

Когда остальные школьники смогут вернуться к обычному режиму обучения, пока неизвестно. Если верить официальным данным Минздрава, заболеваемость COVID-19 в столице, да и в регионах страны, идет на спад. Открыты кинотеатры, рынки, торговые центры, но государственные школы почему-то считают чуть ли не главным источником распространения инфекции.

Мать ученицы УВК ШГ № 20 Татьяна Манзова придерживается такого же мнения — школы должны посещать все ученики в привычном режиме, как до пандемии. Личный опыт в частной школьной организации показал, что никаких вспышек заболевания среди детей не было.

Фото 24.kg. Вход в кабинет средней школы

Некоторые родители говорят, что готовы снова вернуться к режиму онлайн, если ситуация в коронавирусом начнет осложняться.

«Думаю, что недочетов за первые две недели обучения в офлайне нет. В нашей школе соблюдают все меры предосторожности: есть коврики, все носят маски, даже учителя. Они их снимают, только когда объясняют тему урока. Единственное, что в нашем классе 32 ребенка, опросить всех за 20 минут не получается. Раньше мы учились в частной школе, там все прекрасно учатся офлайн и нет никакой вспышки заболеваемости. Поэтому считаю, что и государственные школы тоже уже могут полностью возобновить работу, а не только определенные классы», — заметила она.

«Пока в нашей школе все хорошо, мой сын обязательно ходит в маске и заставляет следовать его примеру сверстников. Хорошо, что пошли в школу. Поскорее бы еще и спортивные секции открыли, было бы здорово», — комментирует отец ученика АУВК ШГ № 6 Марс Черикчиев.

Сами школьники тоже с нетерпением ждали возвращения к привычному режиму учебы. Большинство с удовольствием пошли в школу, встретились вживую с одноклассниками и учителями.

«Дети счастливы, что наконец-то началось нормальное обучение. Онлайн-режим у нас был организован хорошо, ребенок постоянно занят, но материал не усваивал, ведь дома много отвлекающих моментов. В государственной школе процесс устроен согласно алгоритму, я с пониманием к этому отношусь. Уроки по 20 минут, много самостоятельной работы. Дочь у меня ходит еще и на дополнительные курсы, поэтому времени свободного совершенно нет», — подчеркивает жительница столицы Лейла Саралаева.

По ту сторону обучения

Но есть и такие родители, которые не решились отпускать чадо в школу и предпочли продолжать обучение онлайн. Для них педагоги вынуждены проводить отдельные занятия. Даже если весь класс начал учиться традиционно и только два-три ребенка сидят дома, преподаватель ведет уроки и с ними.

Директор школы-гимназии № 37 Ольга Алаева говорит, что 99 процентов педагогов работают в двух форматах ежедневно и это дается нелегко. Моральное истощение и психологическая нагрузка определенно сказываются на специалистах.

Это очень тяжело, учителя посвящают себя работе 24 часа в сутки. В основном нелегко трудиться в таком режиме молодым преподавателям. Директор ШГ № 37 Ольга Алаева

Первую неделю, по ее словам, учителя отмечали, что дети разучились общаться, не издавали ни единого звука на уроках и были потерянными. Сказались онлайн-обучение и отсутствие живого общения с педагогами. Встречи через мониторы компьютеров и экраны смартфонов многих утомили, активность стала падать.

Фото 24.kg. Школа в Бишкеке

«На второй неделе обучения мы провели анкетирование среди учащихся и поняли, что они в полном восторге от традиционного формата учебы. Рады привычным урокам даже те, кто не совсем хорошо учится. Ребята просто сравнили, как проходить программу дома и как с педагогом. Прежде чем приступить к учебе, мы переработали школьную программу, чтобы за 20 минут ребенку смогли объяснить тему. Сейчас учащиеся втянулись. Но иногда их все-таки приходится будить по утрам и напоминать, что пора собираться на занятия», — рассказывает Ольга Алаева.

Откройте школы

Многие директора бишкекских школ и сами учителя говорят о том, что школы готовы полностью возобновить процесс обучения в традиционном формате, рано или поздно этот вопрос нужно будет решать.

Ранее ожидалось, что с 1 февраля в школы смогут вернуться ученики других классов, но городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия (ЧППК) приняла решение временно отложить возобновление учебного процесса в режиме офлайн для остальных классов и детских садов.

Родители, чьи дети все еще на онлайн-обучении, ждут, когда школы откроются для всех. На днях этот вопрос подняла депутат парламента Асель Кодуранова. Обращаясь к министру образования, нардеп призвала как можно быстрее разрешить детям вернуться за парты.

«Я сама трачу на один урок два-три часа, чтобы объяснить ребенку тему. Каждый день у нас уроки сопровождаются скандалами, криками. Очень много домашнего задания. Уже все устали, не говоря уже о ребенке, сама стала избегать уроков», — заявила нардеп.

Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев сообщил: если эпидемиологическая ситуация не обострится, то до 15 февраля все школы в стране заработают в традиционном режиме.

Главный санитарный врач столицы Кубан Кундашев, комментируя ситуацию, сказал 24.kg, что решение о возвращении в школы Бишкека учеников оставшихся классов, скорее всего, будет принято в конце февраля.