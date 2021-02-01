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Общество
Сюжет: COVID-19

Возврат школ к режиму офлайн. Комментарий главного санитарного врача Бишкека

Решение о возвращении в школы Бишкека учеников оставшихся классов, скорее всего, будет принято в конце февраля. Об этом 24.kg сообщил главный санитарный врач столицы Кубан Кундашев.

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«Мы сейчас наблюдаем за эпидемиологической ситуацией, есть случаи заболевания коронавирусом в школах как среди учеников, так и среди сотрудников. Посмотрим хотя бы две недели. Думаем, до конца месяца подождать», — отметил он.

Напомним, обучение в режиме офлайн запустили в Бишкеке только для четырех параллелей (1-е, 5-е, 9-е и 11-е классы) с 18 января 2020 года с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Ожидалось, что с 1 февраля в школы смогут вернуться ученики других классов, но городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия (ЧППК) приняла решение временно отложить возобновление учебного процесса в режиме офлайн для остальных классов и детских садов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181839/
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