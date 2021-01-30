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Общество

Школы Бишкека не начнут учиться офлайн с 1 февраля

Решено временно отложить возобновление учебного процесса в режиме офлайн для остальных классов и детских садов. Об этом 24. kg сообщили в столичной мэрии.

В муниципалитете отмечают, что за минувшие сутки в Бишкеке выявили 27 новых случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Столичная мэрия продолжает борьбу с COVID-19, городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия (ЧППК) под руководством вице-мэра по социальным вопросам Айжан Чыныбаевой проводит мониторинг эпидситуации в Бишкеке.

«С разрешения эпидемиологов центра Госсанэпиднадзора ЧППК решила запустить обучение в режиме офлайн для четырех параллелей (1-е, 5-е, 9-е и 11-е классы) с 18 января 2020 года с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Все это время мы совместно со специалистами управления образования, медиками и эпидемиологами четко отслеживали ситуацию, проводили мониторинг учебного процесса в эпоху пандемии», — подчеркнули в мэрии.

«Эпидемиологическая ситуация немного стабилизировалась, но расслабляться рано. Поэтому решено пока отложить возобновление учебы офлайн для всех классов. Мы искренне надеемся, что совсем скоро сможем возобновить деятельность образовательных учреждений в полном объеме», — заключили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181763/
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