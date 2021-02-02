Очень много заданий. Депутат пожаловалась министру на сложности онлайн-обучения

Депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова попросила Министерство образования и науки быстрее возобновить традиционный формат обучения для всех школьников. Об этом она заявила на сегодняшнем заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Нардеп сообщила, что поступает много жалоб от родителей на неэффективность дистанционного обучения и на нагрузку учеников и родителей.

«Я сама трачу на один урок 2-3 часа, чтобы объяснить ребенку тему. Каждый день у нас уроки сопровождаются скандалами, криками. Очень много домашнего задания. Уже все устали, не говоря уже о ребенке, сама стала избегать уроков», — заявила депутат.

И. о. министра образования и науки Алмазбек Бейшеналиев сообщил: если эпидемиологическая ситуация не обострится, то до 15 февраля все школы в стране заработают в традиционном режиме.