Сквера не будет. На месте ресторана «Нарын» построят многопрофильный центр

На месте ресторана «Нарын» построят многопрофильный центр. Об этом 24.kg сообщил и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев.

«Инвестиции будут турецкие. Там будет многопрофильный центр: гостиница, торговый центр, офисы. Градсовет они прошли. Сейчас идет проектирование. Они сказали, что в этом году планируют закончить проектирование и начать строительство», — сказал он.

Балбак Тулобаев добавил, что участок купили за $7 миллионов. «При мне разговор о сквере не шел, мы этот вопрос не рассматривали», — сказал он.

Напомним, ресторан «Нарын» снесли в конце октября 2017 года. На градостроительном совете решили, что для отеля «Хуалинь» найдут другой участок. Бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов обещал, что вместо гостиницы на участке разобьют новый сквер. Другой градоначальник Азиз Суракматов отмечал, что хотел бы восстановить ресторан, но владелец участка вряд ли согласится тратить такие деньги, чтобы разбить сквер, а равнозначный участок мэрия не сможет найти в центре Бишкека.