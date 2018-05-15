Долгожданная зеленая зона. Вместо ресторана «Нарын» будет сквер

На месте снесенного в Бишкеке ресторана «Нарын» разобьют новый красивый сквер. Об этом сегодня сообщил на встрече с горожанами мэр столицы Албек Ибраимов.

«Я работаю два года и четыре месяца. Посмотрите хронологию, что происходило на градсовете. Я даже не дал разрешение на строительство на месте ресторана «Нарын» огромного заведения. Хотя инвестор туда вложил очень большие деньги. А когда большие деньги и должность — это разные вещи. Инвестор туда вложил — и на слом, и на приобретение этого заведения. А сейчас я сказал, что не будет этого заведения. Там будет сквер. На этом месте будет стоять стела для города», — добавил Албек Ибраимов.

Какая стела, что она будет символизировать и когда ее установят, градоначальник не разъяснил.

Ресторан «Нарын» на площади Победы стоял заброшенным многие годы, постепенно разрушаясь. Прошлым летом стало известно, что здесь появится отель «Хуалинь». Об этом сообщило Муниципальное предприятие «Бишкекглавархитектура». Проект по возведению отеля «Хуалинь» на месте бывшего «Нарына» — на пересечении улиц Ибраимова и Фрунзе — предлагало ОсОО «De He Co LTD» совместно с ЗАО «Нарын». Позже от этой затеи отказались.