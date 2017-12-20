На месте снесенного ресторана «Нарын» гостиницу строить не будут

На месте снесенного ресторана «Нарын» не будет гостиницы. К такому выводу пришло муиниципальное предприятие «Бишкекглавархитектура».

Еще 23 ноября состоялся Градостроительный совет под председательством мэра Бишкека Албека Ибраимова, на котором рассмотрен проект отеля «Хуалинь».

Совет принял доводы Союза архитекторов и решил изыскать равноценный участок в другой части города. Вопросы размещения объектов на месте снесенного ресторана «Нарын» будут рассматриваться на основе архитектурного конкурса.

Снос заброшенного ресторана начался 23 ноября, тогда же, когда прошел Градостроительный совет. В настоящее время здание полностью разрушено.