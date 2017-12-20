18:33
0
USD 69.72
EUR 82.30
RUB 1.19
Общество

На месте снесенного ресторана «Нарын» гостиницу строить не будут

На месте снесенного ресторана «Нарын» не будет гостиницы. К такому выводу пришло муиниципальное предприятие «Бишкекглавархитектура».

Еще 23 ноября состоялся Градостроительный совет под председательством мэра Бишкека Албека Ибраимова, на котором рассмотрен проект отеля «Хуалинь».

Совет принял доводы Союза архитекторов и решил изыскать равноценный участок в другой части города. Вопросы размещения объектов на месте снесенного ресторана «Нарын» будут рассматриваться на основе архитектурного конкурса.

Снос заброшенного ресторана начался 23 ноября, тогда же, когда прошел Градостроительный совет. В настоящее время здание полностью разрушено.
Ссылка:
просмотров: 1435
Версия для печати
Материалы по теме
Дом, которого нет на карте Бишкека
В Бишкеке сносят незаконно возведенную пристройку к кафе «Фаризат»
Мэрия Бишкека заставила кафе убрать с тротуара незаконно установленный мангал
После проверки заборы, установленные с нарушениями, перенесли
Неожиданно. В Бишкеке начали сносить ресторан «Нарын»
В Бишкеке снесли незаконно построенную летнюю площадку кафе
В Бишкеке на детской площадке самовольно установили ограждение
В Бишкеке снесут дом, чтобы построить многоэтажки для сотрудников МВД
В Бишкеке снесли незаконную автомойку
Какой будет гостиница на месте ресторана «Нарын»? Мэра просят объявить конкурс
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на&nbsp;замминистра МВД Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД
Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в&nbsp;Бишкеке Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в Бишкеке
Узбекистан согласился на&nbsp;предложение Кыргызстана относительно пансионатов Узбекистан согласился на предложение Кыргызстана относительно пансионатов
Будни проститутки: за&nbsp;что хорошо платят, но&nbsp;бьют и&nbsp;ломают пальцы Будни проститутки: за что хорошо платят, но бьют и ломают пальцы
Бизнес
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store