Сквер вместо ресторана «Нарын». Инвестору взамен предложен другой участок

Инвесторам вместо территории на месте бывшего ресторана «Нарын» предложен другой участок. Об этом сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов.

По его словам, у него были встречи по этому вопросу с инвестором. «Они планировали строить гостиницу высотой 110 метров. Но в этом архитектурном ансамбле такое здание будет давить. Мы два раза предлагали изменить стиль, но инвестор не согласился. Я ему предложил южную часть города, которая сейчас бурно развивается, и гостиницу, исходя из коммерческой выгоды, будет выгодно строить в этом районе», - сказал Албек Ибраимов.

Он отметил, что муниципалитет готов помочь и с коммуникациями, и с землей.

«Мы предложили сделать равнозначный обмен. Эта земля в центре города нужна нам для сквера, а для строительства гостиницы южный район очень перспективен. И мы сегодня ищем компромиссное решение, ведем переговоры с инвестором», - дополнил мэр Бишкека.

На месте снесенного в Бишкеке ресторана «Нарын» разобьют новый красивый сквер. Об этом сегодня сообщил на встрече с горожанами Албек Ибраимов.