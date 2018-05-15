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Общество

Сквер вместо ресторана «Нарын». Инвестору взамен предложен другой участок

Инвесторам вместо территории на месте бывшего ресторана «Нарын» предложен другой участок. Об этом сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов.

По его словам, у него были встречи по этому вопросу с инвестором.  «Они планировали строить гостиницу высотой 110 метров. Но в этом архитектурном ансамбле такое здание будет давить. Мы два раза предлагали изменить стиль, но инвестор не согласился. Я ему предложил южную часть города, которая сейчас бурно развивается, и гостиницу, исходя из коммерческой выгоды, будет выгодно строить в этом районе», - сказал Албек Ибраимов.

Он отметил, что муниципалитет готов помочь и с коммуникациями, и с землей.

«Мы предложили сделать равнозначный обмен. Эта земля в центре города нужна нам для сквера, а для строительства гостиницы южный район очень перспективен. И мы сегодня ищем компромиссное решение, ведем переговоры с инвестором», - дополнил мэр Бишкека.

На месте снесенного в Бишкеке ресторана «Нарын» разобьют новый красивый сквер. Об этом сегодня сообщил на встрече с горожанами Албек Ибраимов.
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