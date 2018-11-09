Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан «Нарын», и надеется его восстановить

Мэр Бишкека Азиз Суракматов сожалеет, что снесли ресторан «Нарын», и надеется его восстановить. Об этом он рассказал 24.kg.

По его словам, территория является частной собственностью.

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«Решения предыдущего мэра я не могу комментировать. Если хозяин изъявит желание обсудить судьбу участка, мы готовы коллегиально принимать решение. Для меня ресторан «Нарын» архитектурный памятник, история столицы. Его нужно восстановить в том облике, в каком он был. Конечно, у мэрии нет таких денег, чтобы построить ресторан, да нам он и не нужен в собственности. Если хозяин участка согласится восстановить чайхану, будет правильно», — сказал Азиз Суракматов.

Он отметил, что участок продан за $7 миллионов. Владелец вряд ли согласится тратить такие деньги, чтобы разбить сквер, а равнозначный участок мэрия не сможет найти в центре Бишкека.

Напомним, ресторан «Нарын» начали сносить в конце октября 2017 года. На градостроительном совете решили, для отеля «Хуалинь» найдут другой участок. Бывший мэр Бишкека обещал, что вместо гостиницы на участке разобьют новый красивый сквер.