Скандал в музучилище Оша. Новым директором стал Ильяз Ташболот уулу

Новым директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы назначили Ильяза Ташболот уулу. Об этом 24.kg сообщил замминистра культуры Илязбек Балташев.

Фото Илязбека Балташева. Новый руководитель музучилища (в клетчатом пиджаке)

По его словам, сегодня нового руководителя представили коллективу. «Вопрос уладили. Коллектив хотел, чтобы музучилище возглавил человек, который работает там, так и получилось. Никто не выступает против нового руководителя», — отметил чиновник.

Отметим, что Ильяз Ташболот уулу работает в музыкальном училище с 2008 года.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018 года. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.

Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв процесс, она была восстановлена в должности. 15 января Самара Каримова, несмотря на сопротивление коллектива и акции протеста, приступила к работе. Однако позже Минкультуры обжаловало решение суда и подало апелляцию. Позже Самара Каримова сдалась и отказалась от должности руководителя музучилища.