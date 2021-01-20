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Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Пока не директор. Рассмотрение дела Самары Каримовой продолжится

В связи с поступлением апелляционной жалобы решение Первомайского суда, которым певица Самара Каримова восстановлена в должности директора музучилища, еще не вступило в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

По ее данным, 15 января от ответчика Министерства культуры, информации и туризма поступила апелляционная жалоба на решение Первомайского районного суда от 17 декабря 2020 года.

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Отмечается, что стороны имели право обжаловать вышеуказанное решение суда в течении 30 дней с момента его вынесения в Бишкекский городской суд. Минкульт обратился с жалобой через 28 дней после вынесения решения.

В настоящее время в связи с поступлением апелляционной жалобы вышеуказанное решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018 года. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.

Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв суд, была восстановлена в должности. 15 января она, несмотря на сопротивление коллектива и акции протеста, приступила к работе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180521/
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