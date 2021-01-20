Пока не директор. Рассмотрение дела Самары Каримовой продолжится

В связи с поступлением апелляционной жалобы решение Первомайского суда, которым певица Самара Каримова восстановлена в должности директора музучилища, еще не вступило в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

По ее данным, 15 января от ответчика Министерства культуры, информации и туризма поступила апелляционная жалоба на решение Первомайского районного суда от 17 декабря 2020 года.

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В настоящее время в связи с поступлением апелляционной жалобы вышеуказанное решение суда еще не вступило в законную силу.

Отмечается, что стороны имели право обжаловать вышеуказанное решение суда в течении 30 дней с момента его вынесения в Бишкекский городской суд. Минкульт обратился с жалобой через 28 дней после вынесения решения.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018 года. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.

Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв суд, была восстановлена в должности. 15 января она, несмотря на сопротивление коллектива и акции протеста, приступила к работе.