Самара Каримова приступила к работе в должности директора музучилища в Оше

Певица Самара Каримова сегодня приступила к работе в должности директора Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы. Информацию она подтвердила 24.kg.

Певица сообщила, что коллективу ее официально представил заместитель министра культуры, информации и туризма.

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«Я сегодня начала работу. Все законно. Мы объяснили коллективу, что намерены развивать училище. Уверена, в скором времени сотрудники, которые выступают против меня, тоже в этом убедятся. Отмечу, против моей кандидатуры выступали только 10-15 человек, остальные меня поддержали. Я найду со всеми общий язык. Мы вместе поработаем во благо нашего учебного заведения», — сказала Самара Каримова.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018 года. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.

Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв суд, была восстановлена в должности.