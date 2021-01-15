Самара Каримова приступила к работе в должности директора музучилища в Оше

Певица Самара Каримова сегодня приступила к работе в должности директора Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы. Информацию она подтвердила 24.kg.
Певица сообщила, что коллективу ее официально представил заместитель министра культуры, информации и туризма.
Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018 года. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.
Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв суд, была восстановлена в должности.