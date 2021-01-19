В ГУВД Бишкека призвали водителей маршруток не поддаваться на провокации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в настоящее время обстановка в столице спокойная и стабильная. За прошедшие сутки каких-либо происшествий на общественном транспорте выявлено не было.

«Вчера некоторые водители маршрутных такси не вышли на работу, однако большая часть микроавтобусов продолжила перевозить граждан согласно графику. ГУВД столицы призывает водителей маршрутных такси не поддаваться на провокации и продолжать спокойно заниматься пассажирскими перевозками», — отметили в главном управлении внутренних дел.

В случае возникновения провокаций УПСМ просит сообщить ближайшему сотруднику милиции либо позвонить на круглосуточный номер 102, анонимность гарантируется.

Напомним, в начале прошлой недели водители маршруток потребовали повысить оплату проезда до 15 сомов, иначе они приостановят работу. В муниципалитете была создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифов за проезд в маршрутках.