Почему очередная реформа Минздрава разрушит здравоохранение

Для системы здравоохранения 2021 год начался со скандалов и недовольств из-за оптимизации организаций здравоохранения. В частности, заявлено о проведении слияния территориальных центров семейной медицины (ЦСМ) с территориальными больницами, группами семейных врачей, стоматологическими поликлиниками и другими учреждениями.

По законодательству в Кыргызстане различают организации здравоохранения первичного, вторичного и третичного уровней. Их объединение, в нарушение закона, приведет к полному коллапсу системы здравоохранения, считает завкафедрой семейной медицины последипломного образования КГМА профессор Нурлан Бримкулов. Своим мнением он поделился с 24.kg.

— Нурлан Нургазиевич, почему нельзя объединять поликлиники со стационарами?

— Во всем мире основной объем медицинской помощи (до 80-90 процентов) оказывается на первичном уровне здравоохранения, а ключевой фигурой является семейный врач или врач общей практики, которому помогает очень квалифицированная семейная медсестра.

Согласно научным исследованиям, только 5-10 процентов населения нуждается в помощи на вторичном и третичном уровнях.

Исходя из этого и должны выделяться финансы. У нас же бОльшая часть средств направляется на эти 5 процентов. Эта болезнь, 1960-1980 годов советского времени, когда стационарная помощь действительно требовала опережающего развития. Но сейчас другое время, когда надо укреплять именно профилактику заболеваний, нежели бороться с их последствиями и тратить бюджет государства.

— Министр здравоохранения как раз ссылается на советский опыт...

— Можно, конечно, вспомнить и 1930-е годы, когда ничего не было, и целью ставили организацию сначала диспансеров, а уже потом, в 1950-е — развитие и усиление специализированных клиник.

На Алма-Атинской конференции в 1978 году Советский Союз представил свою систему, когда в поликлиники ввели кардиологов, невропатологов и других узких специалистов. В то время это рассматривалось как величайшее достижение: смогли обеспечить специализированную помощь на первичном уровне, когда любой пациент может в течение дня попасть на прием к любому узкому специалисту.

Но уже тогда и позже мировая практика показала: неконтролируемая специализированная помощь на первичном уровне разрушает цельное ведение больного.

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Медицинская помощь фрагментируется, качество ее снижается, а затраты резко увеличиваются. Кардиолог назначает одно, невропатолог — второе, терапевт — третье. Идет дублирование обследований, некоторые назначения противоречат друг другу.

Теряется преемственность и профилактическая направленность медицинской помощи. При этом здравоохранение становилось сверхзатратным.

К распаду Советского Союза эти проблемы назрели, советская медицина вряд ли могла бы и дальше так существовать, потому что не было финансов содержать такую массу специалистов в районах, что мы видим сегодня и в России.

— То есть ничего хорошего из оптимизации не выйдет?

За последние три-четыре года в Кыргызстане в связи с потребностями здравоохранения подготовка семейных врачей резко увеличилась, в КГМА, например, почти в 50 раз. Сейчас у нас на кафедре обучается более 120 ординаторов, будущих семейных врачей. Мы говорим им о международном представлении системы, о том, как в мире востребованы семейные врачи, что они герои.

Это может привести к полному развалу системы здравоохранения. И так все специалисты разбегаются. Нет бы поднимать зарплаты и улучшать условия труда врачей. Нурлан Бримкулов

Но они приезжают в районы, получают свои 3-4 тысячи сомов в виде зарплаты, высокую нагрузку и спрашивают, ну разве такое отношение к героям? Жить негде, доехать не на чем. И, отработав положенный срок, уходят в другие специальности, в другие отрасли или вообще уезжают из страны.

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В сентябре 2019 года в Нью-Йорке приняли Политическую декларацию ООН по всеобщему охвату услугами здравоохранения. Кыргызстан тоже присоединился к ней. Экс-глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев сам участвовал в этом историческом заседании, делал там доклад, заверял, что мы подписываем и поддерживаем эту декларацию. Сегодня же делается все наоборот.

Один из пунктов декларации гласит, что первой линией контакта с системой здравоохранения для людей является первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), которая представляет собой наиболее инклюзивный и эффективный путь укрепления физического и психического здоровья.

Это же было заявлено в Алма-Атинской декларации 1978 года и подтверждено в Астанинской декларации 2018 года.

Первичная медико-санитарная помощь — краеугольный камень устойчивого развития здравоохранения. Какие еще термины нужны? Это база здравоохранения!

Во всех стратегических национальных документах здравоохранения говорится об усилении ПМСП и профилактике заболеваемости. Но написано одно, а делают другое. Подмена идет на всех уровнях. Действия Минздрава сегодня противоречат декларациям по ПМСП, которые мы подписали и обязаны выполнять. Думаю, что все кандидаты на руководящие посты в здравоохранении должны знать, понимать и содействовать выполнению этих трех деклараций. Без их знания нельзя допускать к директорству.

Давно доказано, что усиление первичной помощи, особенно семейной медицины, снижает смертность населения. Анализ показателей смертности, проведенный в США за 15 лет, показал, что увеличение на одного врача ПСМП на каждые 10 тысяч жителей уменьшает смертность на 40 человек на каждые 100 тысяч населения. Если кадровый потенциал растет именно за счет семейного врача, то смертность снижается уже на 70 человек. И, напротив, чрезмерное увеличение узких специалистов приводит к росту смертности.

— Но ведь и стационары нужны?

— Естественно, вторичные и третичные звенья тоже нужны. Некоторые столичные больницы, к примеру № 1 и 6, переполнены, пациенты лежат и в коридорах. А на периферии койки пустые стоят, люди туда и не обращаются: уровень настолько низкий, что все стремятся ехать в Бишкек.

Может, в двух-трех небольших районах такая оптимизация имела бы смысл. Но директорами там должны быть те, кто болеют за первичное звено.

Сейчас же фактически хотят перераспределить те мизерные деньги, которые есть, в сторону вторичного и третичного звена, где простаивают койки.

А в это время первичное звено будет разрушаться. Оно уже еле живое. Из-за этого и были все проблемы во время вспышки коронавируса. Легких пациентов могла бы вести первичка, а у нас все легкие и бессимптомные пошли в стационары, и случился коллапс.

— Может, у Минздрава есть благие намерения, которые нам не видны на первый взгляд?

— Мы уже видели одну оптимизацию в Бишкеке, когда объединяли ЦСМ, где тоже говорили об экономии бюджета, сокращении руководителей, но на деле ничего не поменялось. К сожалению, это уровень наших специалистов и некомпетентность в вопросах организации здравоохранения. Кадровая чехарда есть во многих ведомствах, но на уровне Минздрава она может дать катастрофические последствия.