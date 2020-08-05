11:10
USD 76.91
EUR 90.70
RUB 1.05
Общество

Низкая зарплата, ветхие здания. Почему не развивается семейная медицина

Пандемия коронавируса вскрыла в медицине проблемы, которые накапливались, но не решались годами. Премьер-министр страны Кубатбек Боронов призвал повысить потенциал системы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), состоящей из участковых врачей и персонала фельдшерско-акушерских пунктов, особенно в регионах. Потому что от их своевременной помощи зависит дальнейшее течение болезни и благополучное выздоровление.

О проблемах «первички» и что нужно сделать для повышения ее потенциала в интервью 24.kg рассказала директор Ассоциации групп семейных врачей и семейных медсестер Суйумжан Мукеева.

— В одном из интервью вы говорили, что почти половина населения не имеют физического доступа к семейным врачам. Что-то изменилось?

— Нет. Проблемы в системе первичной помощи накапливались годами, но практически не решались. Во времена Советского Союза около 4,5 тысячи участковых терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов обслуживали 4,5 миллиона населения республики, а сейчас на 6 миллионов кыргызстанцев приходится 1,5 тысячи семейных врачей. Нагрузка увеличилась в разы. При этом 80 процентов работников первичного звена — пенсионного возраста, старше 65 лет. Их некому заменить. Молодежь не хочет идти работать семейными врачами. Почему? Базовый оклад — 5 тысяч сомов — не повышался с 2011 года.

С вычетом налогов начинающий специалист получает 4,3 тысячи сомов.

Суйумжан Мукеева

Я как-то на съезде семейных врачей сказала, что хороший ужин одного депутата выходит дороже, а врач на эти деньги должен месяц прожить, содержать семью. Поэтому многие молодые семейные врачи, переобученные на донорские деньги, помахали ручками Кыргызстану и работают в сопредельных государствах, где зарплаты в разы больше.

— Получается, что мы столько лет реформировали систему здравоохранения, но пошли неверным путем?

— Реформы-то как раз все и были нацелены на усиление первичного уровня, но вся эта приоритетность носила декларативный характер, что привело к обескровливанию этой составной системы здравоохранения.

Если государство хочет хорошую систему здравоохранения, то оно должно за нее болеть, вести твердой рукой в нужном направлении. Многие годы доноры говорили, что надо укреплять систему первичной медико-санитарной помощи. Но извините, ни один министр не повернулся лицом к ней. Почему к ней всегда было такое отношение — будто она не является частью системы здравоохранения.

Но именно ПМСП является фундаментом системы здравоохранения. Именно врачи первичного звена могут решить 80 процентов здоровья каждого человека, без направления его в стационары.

Суйумжан Мукеева

И ситуация с коронавирусом это показала, вскрыла нарыв в системе.

Врач общей практики оценивает состояние организма пациента как единого целого, прослеживая взаимосвязь между отдельными органами и системами и их функциями в окружающей их среде.

Если такое отношение правительства, в состав которого входит и Минздрав, к системе здравоохранения в целом и ПМСП в частности сохранится, то ничего не изменится. Это должно быть политическое решение, политическая поддержка и увеличение в первую очередь финансирования — повышения заработных плат.

— Вы сказали, что коронавирус вскрыл нарыв в системе. Что именно он выявил?

— Он показал неготовность государства в целом к борьбе с болезнью. Хотя у нас было время подготовиться, запастись необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты, из-за отсутствия которых медики в первые месяцы заражались. Да их и сейчас не хватает, хотя нас пытаются убедить в обратном.

— А если вернуться к «первичке»...

— Проблему острейшей нехватки кадров я уже обозначила. Но тут причина не только в низких заработных платах. Остро стоит вопрос отношения населения к медработникам.

На врачей поднимают руку, унижают, оскорбляют. Почему-то считают, что он кому-то что-то должен. Но это совсем не так.

Суйумжан Мукеева

Многие руководители ЦСМ — это временщики, которых назначали под давлением «Белого дома», аппарата, депутатов. Ни один министр не мог сам назначить директора. В итоге начальниками становились люди, которые не имели представления о системе.

Читайте по теме
Об ошибках правительства, которые привели к вспышке коронавируса в Кыргызстане

Материально-техническая база центров семейной медицины слабая. Сами организации, даже в Бишкеке, располагаются на первых этажах домов, в каких-то приспособленных помещениях. В то время как соседи строят современные центры здоровья, оснащают их.

Кроме того, у нас практически не развито общественное здравоохранение, которое должно заниматься профилактикой болезней, обучением населения — как вести здоровый образ жизни, от каких продуктов надо отказаться и так далее. За рубежом этому учат в школах. А у нас? Да мы только с COVID научились все мыть руки, меньше поноса стало. Кыргызстан занимает одно их первых мест по гепатиту А — это тоже болезнь грязных рук.

В итоге и профилактика ложится на плечи семейных врачей. Но когда им этим заниматься при их нагрузке?

Отношение населения к врачам стало потребительским. Заболела голова — пусть меня лечит невропатолог, сердце — кардиолог. Еще и недовольны, когда после одного-двух приемов врач его не излечивает.

Но необходимо понимать, что за свое здоровье каждый человек ответственен сам. Он годами не уделяет себе внимания, у него букет заболеваний...

Суйумжан Мукеева

Медицина решает только 15 процентов проблем со здоровьем.

— На ваш взгляд, реально ли поднять потенциал «первички»?

— В каждой программе развития здравоохранения делается акцент на развитие именно «первички». Но что мы имеем в результате? И если это опять будет просто призыв, декларация, то мы будем иметь то же самое, что и сегодня.

У врача должна быть достойная заработная плата, чтобы он не думал, как содержать семью. Без повышения окладов надеяться на укрепление «первички» не стоит.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161586/
просмотров: 545
Версия для печати
Материалы по теме
На реабилитацию на Иссык-Куль отправили 54 медика из Бишкека
В Кыргызстане COVID-19 выявлен еще у 25 медиков
Юристы готовы помочь врачам и активистам, открыто говорящим о проблемах
Только две семьи скончавшихся от COVID-19 медиков получили компенсации
Тактика не сработала. Кто понесет ответственность за ошибки в борьбе с COVID-19?
Волонтер Аббас Али Шах решил уехать: стало страшно жить в Кыргызстане
Медики — тоже люди. Профессор-инфекционист о том, почему заражаются врачи
В Кыргызстане COVID-19 выявлен еще у 22 медиков
Они боролись за наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса
Зачем жаловаться мэру? В Центре экстренной медицины Бишкека болеют 63 сотрудника
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 410 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 37&nbsp;129 В КР выявили 410 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 37 129
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в&nbsp;школе хотите&nbsp;вы? (голосование) Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
У&nbsp;перенесших коронавирус людей обнаружили проблемы с&nbsp;сердцем У перенесших коронавирус людей обнаружили проблемы с сердцем
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и&nbsp;оборудованием «Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием
Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по&nbsp;развитию сети Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по развитию сети
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у&nbsp;детей Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов
5 августа, среда
11:01
Выборы-2020. Список избирателей на портале «Тизме» будет обновляться постоянно Выборы-2020. Список избирателей на портале «Тизме» буде...
10:51
Обсервацию «Семетей» преобразуют в инфекционный центр
10:48
В городе Токмак откроется инфекционная больница на 216 мест
10:41
Сбежавшие из тюрьмы граждане Узбекистана пытались попасть в Кыргызстан
10:33
Бывший депутат просит президента принять меры в отношении Райымбека Матраимова