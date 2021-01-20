Оптимизация системы здравоохранения приведет к ее параличу

«Вскоре представители Министерства здравоохранения станут проводить все свое время в судебных тяжбах с недовольными врачами», — прокомментировал на своей странице в Facebook очередную реформу системы глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.
Он отметил, что здравоохранение страны в 2020 году стало первой линией фронта в борьбе с COVID-19 и приняло весь удар на себя.
«Около сотни умерших врачей, потеря здоровья среди тысяч медицинских работников, сравнимая с тяжелыми ранениями в реальных боевых действиях, моральное и физическое истощение как медиков, так и чиновников от медицины в результате колоссального напряжения — это цена, которая была уплачена системой здравоохранения в противостоянии с эпидемией COVID», — отметил он.
Айбар Султангазиев добавил, что испытания должны были привести к необходимости пересмотра всей государственной политики в отношении здравоохранения и приравнять ее к вопросам национальной безопасности. «Здесь предполагается, что необходимо было объединить усилия всех специалистов, провести комплексный анализ проблем, возникших в ходе противостояния эпидемии, и на основании извлеченных уроков пересмотреть стратегии укрепления систем здравоохранения», — отметил он.
Но... 2021 год начался с ряда скандалов, связанных с объединением медицинских организаций во всех административных районах страны. Социальные сети и СМИ заполнены жалобами со стороны медицинских специалистов о неправомерных действиях по их объединению, в Министерство здравоохранения и социальный блок правительства посыпались письма от врачей и руководителей медицинских учреждений.Айбар Султангазиев
«Уволенные специалисты объединяются и привлекают юристов, адвокатов для защиты своих прав. Вскоре представители Министерства здравоохранения станут проводить все свое время в судебных тяжбах с недовольными врачами. Скорее всего, моральный и психологический климат в большинстве медицинских учреждений оставляет желать лучшего, врачи поглощены обсуждением ситуации, идет разделение на лагеря и растет разобщенность между медицинскими работниками. Это может приводить к тому, что больные не получат качественных услуг. Фитиль недовольства, противостояния зажжен практически во всех уголках страны, и к чему приведет такая ситуация, еще очень и очень непонятно», — добавил он.
В итоге сформирована вторая «горячая точка» в системе здравоохранения, которая может перерасти в пожар, повлиять на уровень финансирования со стороны доноров и вовлечь в противостояние тысячи больных, нуждающихся в непрерывной помощи.Айбар Султангазиев
Эксперт добавляет, что в средства массовой информации вылилась история о противостоянии специалистов лечебного управления Министерства здравоохранения с недавно назначенным руководителем. «При этом управление является ключевым в Министерстве здравоохранения, оно осуществляет координацию работы всех лечебных учреждений, решает вопросы лекарственного обеспечения и так далее. Восемь сотрудников подписались под обращением к вице-премьер-министру, и это как минимум странно, так как эти вопросы они должны были решать с министром и не перескакивать через голову. Скорее всего, там они не нашли понимания ситуации», — добавил он.
По сути, на настоящий момент пока незатронутыми остались только учреждения третичного уровня, то есть стационары республиканского уровня, и к чему приведет такая ситуация в здравоохранении, пока никто не знает.Айбар Султангазиев
Айбар Султангазиев отмечает, что предлагаемые действия не очень похожи на какие-то продуманные комплексные шаги, которые позволят улучшить качество услуг для населения. «Более того, растут опасения, что они могут привести к дальнейшему ослаблению и без того измотанной эпидемией системы, приведут к дальнейшему оттоку кадров, уходу доноров и, соответственно, развалу либо параличу учреждений здравоохранения», — отметил он.
Отметим, что Минздрав планирует провести слияние, присоединение территориальных центров семейной медицины с территориальными больницами, группой семейных врачей, стоматологическими поликлиниками и другими учреждениями. Аналогичным образом будут реорганизованы районные и городские центры профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора.