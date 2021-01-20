Улица в твою честь, или Три варианта одного названия

Как корабль назовешь, так он и поплывет. В сухопутном Кыргызстане об этой пословице вспоминают редко. И уж точно не когда дают названия некоторым улицам.

Вчера стало известно, что при жизни увековечили имя депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева. В честь стыдливого нардепа назвали улицу в селе Кызыл-Туу Ат-Башинского района Нарынской области. Это не первый случай, всколыхнувший общественность и вызвавший бурные обсуждения в Сети.

Похожая история произошла в Бишкеке в ноябре 2019 года. В жилмассиве «Алтын Ордо» одной из улиц присвоили имя бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева. Пользователи возмутились, правозащитник Ондуруш Токтонасыров даже вышел на митинг. Кок-Жарский айыльный кенеш прислушался к мнению кыргызстанцев и постановление отменил.

Еще годом ранее в Ноокенском районе назвали улицу именем беглого президента Курманбека Бакиева. Сценарий тот же — взрыв народного негодования, правительство называет решение незаконным, постановление о переименовании отменяют.

О названиях и переименованиях, а также о том, как не заблудиться на столичных улицах, которые могут быть записаны в трех разных вариантах, в материале журналиста 24.kg.

Что в имени тебе моем?

Бишкекчане-старожилы привыкли к тому, что одна и та же улица может носить несколько названий. Так, проспект Айтматова многие до сих пор величают Белинкой, улицу Баялинова — Ленинградской, бульвар Эркиндик — Дзержинкой. А улица 7 Апреля, за последние годы сменившая название несколько раз, остается для нас Алма-Атинской.

Но есть в столице улицы, у которых даже названия пишутся по-разному. Например, та, что носит имя Ахматбека Суюмбаева — председателя Совета Министров Советской Киргизии и которую многие знают как Карпинку. На одних табличках она значится «Суюмбаева», на других — «Суйунбаева», а то и «Суюнбаева», и так на всем ее протяжении.

А где-то советские адресные таблички так и не заменили на новые. И на аншлагах стоит имя академика Александра Карпинского. Гостю столицы, который попытается сориентироваться на этой, не самой длинной улице столицы, не позавидуешь.

Подобная ситуация и с улицей Жоомарта Боконбаева. Единого формата табличек здесь тоже нет, как нет и уважения к правописанию фамилии народного поэта. На разных участках улица обозначается как «Боконбаева» или «Жоомарта Боконбаева», или даже «Бокомбаева».

По Закону Кыргызской Республики «О географических названиях» наименования объектам, в нашем случае улицам, присваиваются на двух языках. То есть каждый аншлаг должен быть на кыргызском и на русском.

Другая проблема государственного масштаба — перевод названий. Даже в центре столицы не везде есть таблички и на государственном, и на официальном языках. А ведь по закону быть должны обязательно.

Летом 2019 года в преддверии саммита ШОС в Бишкеке вдруг появились уличные аншлаги на английском языке. Бишкекчане их раскритиковали. Горожан возмутил дизайн и ошибки в содержании табличек с названиями улиц. В частности, пользователи Facebook недоумевали, почему в английском варианте написано Molodoi gvardia boulevard.

Фото читателя 24.kg. Табличка с ошибками

Что говорят власти?

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И. о. мэра столицы Балбак Тулобаев рассказал, что за ошибки, недочеты и расхождения в аншлагах отвечают районные акимиаты.

«Работу в этом направлении мы уже начали. По договоренности с акимиатами Бишкека проработаем единый стиль уличных табличек. У МП «Бишкекглавархитектура» есть конкретные наименования улиц. Поэтому планируем обновить абсолютно все аншлаги столицы, чтобы не было недопонимания», — рассказал Балбак Тулобаев.

В муниципальном предприятии «Бишкекглавархитектура» информацию о том, кто отвечает за столичные аншлаги и возникающие расхождения в наименованиях улиц, получить не удалось. В ведомстве попросили дать время, чтобы сформулировать комментарий.

А пока горожане высказывают недовольство еще и тем, что в Бишкеке почти нет уличных указателей, и это создает неудобства для гостей столицы и туристов.

«Во многих странах есть специальные указатели на каждом перекрестке, это очень удобно. Потому что онлайн-карты не всегда верно показывают информацию о местоположении. В Бишкеке есть несколько похожих указателей, но, если немного отъехать от центра, например на улицу Баялинова (Ленинградскую), там можно заблудиться. Надеюсь, городские власти возьмут это на заметку», — написала одна из пользователей Сети.

Нужно заслужить

Согласно постановлению Бишкекского городского кенеша, имена живущих людей улицам давать нельзя. Но и после смерти имя не каждого человека заслуживает быть увековеченным в названии бульвара, улицы или переулка.

Увековечение памяти выдающихся государственных и/или общественных деятелей и других лиц, имеющих заслуги перед государством, Бишкеком, осуществляется по истечении пяти лет после их смерти.

Но постановление предусматривает исключения. Если человек — благотворитель, который за свой счет отремонтировал или построил ту или иную улицу, площадь, проспект, бульвар, тротуар, аллею, парк, сквер и иной объект недвижимого имущества столицы, то его именем назвать объект могут даже при жизни.

Закон Кыргызстана «О географических названиях» гласит, что такие названия являются национальным достоянием кыргызстанцев, составляют неотъемлемую часть истории и культуры страны и охраняются законом.

Дать новое название проспекту, аллее, площади, городскому или сельскому парку, бульвару, улице, переулку или переименовать их могут только органы местного самоуправления по решению местных кенешей. Это правило действует в любой точке Кыргызстана.