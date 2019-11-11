Решение о присвоении улице имени Курманбека Бакиева отменят

Постановление о названии улицы в честь беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева в селе Рахманжан Джалал-Абадской области отменят. Об этом 24.kg сообщили в полномочном представительстве правительства в регионе.

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Документ о названии улицы приняли депутаты айыльного кенеша.

«Постановление приняли незаконно. Его отзовут и отменят. О том, что в селе хотят назвать улицу именем Курманбека Бакиева, районная и областная администрации не знали. Лиц, допустивших переименование улицы, накажут. Установленную в начале улицы табличку с названием демонтировали», — сообщили в полпредстве.

9 ноября в соцсетях появилась фотография, где запечатлен стенд с названием улицы именем Курманбека Бакиева. Читатели узнали по фото село Рахманжан Ноокенского района Джалал-Абадской области.