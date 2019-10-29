В Бишкеке митингуют против названия улицы в честь Молдомусы Конгантиева

Правозащитник Ондуруш Токтонасыров вышел на митинг против названия улицы в жилом массиве «Алтын-Ордо» именем бывшего министра внутренних дел Кыргызстана Молдомусы Конгантиева.

Он считает, что инициаторы не имели морального права называть улицу именем Молдомусы Конгантиева.

«Я требую объяснить, за какие заслуги в честь него назвали улицу в Бишкеке», — говорит правозащитник.

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Напомним, ранее стало известно, что одну из улиц района «Полицейский городок», относящегося к жилмассиву «Алтын-Ордо», назвали именем бывшего министра внутренних дел по инициативе жильцов. В этом районе улицы носят имена покойных генералов МВД Жусупа Акматова, Темиркана Субанова, Чыныбека Алиева.

Молдомуса Конгантиев заявил, что узнал об этом недавно и очень благодарен жителям новостройки.

Кстати, экс-главу МВД обвиняли в халатности во время мартовских событий 2005 года и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010-го. Только в июле 2019 года суд оправдал Молдомусу Конгантиева за отсутствием состава преступления.