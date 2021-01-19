Это их право. Балбак Тулобаев о водителях маршруток, не вышедших на линии

В столичной мэрии передумали наказывать водителей маршруток, которые не вышли на линии. Об этом после встречи с перевозчиками сообщил и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев.

«Это их право, но тех, кто ломал другим водителям двери, стекла, останавливал их, я поручил УВД найти и посадить по закону», — заявил он.

Отметим, ранее Балбак Тулобаев говорил, что если до вечера они не заработают, то мэрия будет отзывать лицензии, отдавать линии новым фирмам.

Напомним, в начале прошлой недели водители маршруток потребовали повысить оплату проезда до 15 сомов, иначе они приостановят работу. В муниципалитете была создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифа на проезд в маршрутках.

Ранее в ГУВД проинформировали, что все перевозчики письменным уведомлением предупреждены: в случае срыва работы общественного транспорта столичная мэрия пересмотрит сотрудничество с частными фирмами и будут приняты соответствующие меры.

Накануне утром 500 водителей маршруток не вышли на работу. Муниципалитет пообещал принять меры.