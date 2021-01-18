Балбак Тулобаев: Вопрос повышения тарифов в маршрутках решим до мая

И. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев обратился к водителям столичных маршруток. Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

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По его словам, городские власти знают о проблемах водителей, на протяжении семи лет тариф на проезд не поднимался.

«Поступает информация, что сегодня многие водители не вышли на свои линии. Мы вас понимаем, но поймите горожан тоже, была пандемия, кризис. То, что вы говорите о резком повышении тарифа, неправильно. У нас есть своя процедура, нужно согласовывать с Минэкономики, потом поднимать вопрос в горкенеше. Мы готовы поднять стоимость проезда, исходя из сегодняшнего положения бишкекчан. Постараемся решить это до мая 2021-го», — сказал Балбак Тулобаев.

Чиновник также попросил водителей выйти на свои линии.

Напомним, в начале недели водители маршруток потребовали повысить оплату за проезд до 15 сомов, иначе они приостановят работу. В мэрии создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифов за проезд в маршрутках. В течение недели водители должны представить управлению городского транспорта расчетные сметы.