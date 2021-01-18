В Бишкеке 500 водителей маршруток не вышли на работу. Мэрия примет меры

В Бишкеке маршрутные бусы работают в штатном режиме, за исключением 5-6 линий. Об этом 24.kg сообщил и. о. начальника управления городского транспорта Улан Бейшенбаев.

По его словам, с утра не вышло на линии около 500 водителей. «Утром был на конечных остановках. Маршрутки вышли, но без трафаретов. Водители сказали, что боятся своих же коллег, которые по WhatsApp пугали, что будут прокалывать шины тем, кто выйдет, окна разобьют», — отметил он.

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Улан Бейшенбаев добавил, что к тем водителям, которые все-таки не вышли на линии, будут приниматься меры в установленном законом порядке.

Напомним, в начале прошлой недели водители маршруток потребовали повысить оплату за проезд до 15 сомов, иначе они приостановят работу. В мэрии создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифов за проезд в маршрутках.

Ранее в ГУВД проинформировали, что все перевозчики письменным уведомлением предупреждены: в случае срыва работы общественного транспорта столичная мэрия пересмотрит сотрудничество с частными фирмами и будут приняты соответствующие меры.

ГУВД столицы призывает водителей маршрутных такси не идти на поводу отдельных заинтересованных лиц и провокационных слухов.