13:21
USD 84.48
EUR 102.48
RUB 1.15
Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

В Бишкеке 500 водителей маршруток не вышли на работу. Мэрия примет меры

В Бишкеке маршрутные бусы работают в штатном режиме, за исключением 5-6 линий. Об этом 24.kg сообщил и. о. начальника управления городского транспорта Улан Бейшенбаев.

По его словам, с утра не вышло на линии около 500 водителей. «Утром был на конечных остановках. Маршрутки вышли, но без трафаретов. Водители сказали, что боятся своих же коллег, которые по WhatsApp пугали, что будут прокалывать шины тем, кто выйдет, окна разобьют», — отметил он.

Читайте по теме
Балбак Тулобаев: Вопрос повышения тарифов в маршрутках решим до мая

Улан Бейшенбаев добавил, что к тем водителям, которые все-таки не вышли на линии, будут приниматься меры в установленном законом порядке.

Напомним, в начале прошлой недели водители маршруток потребовали повысить оплату за проезд до 15 сомов, иначе они приостановят работу. В мэрии создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифов за проезд в маршрутках.

Ранее в ГУВД проинформировали, что все перевозчики письменным уведомлением предупреждены: в случае срыва работы общественного транспорта столичная мэрия пересмотрит сотрудничество с частными фирмами и будут приняты соответствующие меры.

ГУВД столицы призывает водителей маршрутных такси не идти на поводу отдельных заинтересованных лиц и провокационных слухов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180295/
просмотров: 912
Версия для печати
Материалы по теме
Балбак Тулобаев: Вопрос повышения тарифов в маршрутках решим до мая
Отберем лицензию. Мэрия пригрозила водителям маршруток и призвала не бастовать
100-процентный охват. Все водители маршруток приобрели страховые полисы
Забастовка маршруток закончилась. Но уехать в микрорайоны еще тяжело
В Кара-Балте маршрутки вернулись к работе
Транспортный коллапс. Водители маршруток в Бишкеке выходят на работу вынужденно
Зачем маршруткам страховка и как ее получить
Цепная реакция. Водители бусов в Кара-Балте тоже не вышли на линию
Забастовка маршруточников. Горкенеш не будет созывать внеочередную сессию
Правительство настроено серьезно. Послаблений водителям маршруток не будет
Популярные новости
$100&nbsp;с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к&nbsp;началу офлайн-обучения $100 с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к началу офлайн-обучения
Стоит&nbsp;ли наказывать певцов Курала Чокоева и&nbsp;Кайрата Примбердиева? Опрос Стоит ли наказывать певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева? Опрос
Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию
Смерть ребенка на&nbsp;базе &laquo;Каракол&raquo;. Мать мальчика написала прощальное письмо сыну Смерть ребенка на базе «Каракол». Мать мальчика написала прощальное письмо сыну
Бизнес
Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в&nbsp;бишкекском филиале Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале
&laquo;Мой Beeline&raquo;&nbsp;&mdash; приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Play Market! «Мой Beeline» — приложение № 1 в Play Market!
MegaCom расширяет охват сети&nbsp;4G MegaCom расширяет охват сети 4G
Как с&nbsp;мобильным приложением &laquo;Керемет Банка&raquo; накрыть шикарный стол в&nbsp;течение часа Как с мобильным приложением «Керемет Банка» накрыть шикарный стол в течение часа
18 января, понедельник
13:11
Сыймык Жапыкеев опроверг информацию о соучастии в деле Мелиса Аспекова Сыймык Жапыкеев опроверг информацию о соучастии в деле...
13:00
В Нарыне в честь стыдливого депутата Камчыбека Жолдошбаева назвали улицу
12:52
Борьба с COVID-19 в Кыргызстане. Аида Исмаилова вызвана на допрос в Финпол
12:50
Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
12:47
В Бишкеке 500 водителей маршруток не вышли на работу. Мэрия примет меры