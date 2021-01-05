На свалке Бишкека есть риск техногенной катастрофы. Об этом 24.kg сообщила глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Динара Кутманова.

По ее словам, постоянно тлеющий мусорный полигон негативно влияет на экологию в столице.

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«Есть анализ ситуации, госагентство начало в этом направлении работать. Пересматриваем проект ЕБРР по управлению твердыми бытовыми отходами. Там были допущены технические ошибки, которые привели к нарушению производственной и технологической дисциплины, постоянному горению свалки. Там нарушается техника безопасности работ. Сам объект тоже под угрозой, происходят обвалы, могут пострадать люди, обгореть, а техника может провалиться в образовавшиеся трещины. Соответствующее письмо я передавала в мэрию Бишкека», — сказала Динара Кутманова.

Напомним, ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку. Однако реализация проекта идет с пробуксовкой, город выплачивает штраф за неосвоение кредита от Европейского банка реконструкции и развития.