10:20
USD 83.23
EUR 102.22
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

На свалке Бишкека есть риск техногенной катастрофы

На свалке Бишкека есть риск техногенной катастрофы. Об этом 24.kg сообщила глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Динара Кутманова.

По ее словам, постоянно тлеющий мусорный полигон негативно влияет на экологию в столице.

Читайте по теме
Городская свалка. Активисты о том, почему мэрия виновата в загрязнении воздуха

«Есть анализ ситуации, госагентство начало в этом направлении работать. Пересматриваем проект ЕБРР по управлению твердыми бытовыми отходами. Там были допущены технические ошибки, которые привели к нарушению производственной и технологической дисциплины, постоянному горению свалки. Там нарушается техника безопасности работ. Сам объект тоже под угрозой, происходят обвалы, могут пострадать люди, обгореть, а техника может провалиться в образовавшиеся трещины. Соответствующее письмо я передавала в мэрию Бишкека», — сказала Динара Кутманова.

Напомним, ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку. Однако реализация проекта идет с пробуксовкой, город выплачивает штраф за неосвоение кредита от Европейского банка реконструкции и развития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178860/
просмотров: 601
Версия для печати
Материалы по теме
Нужно ли вводить экологический режим ЧС в Бишкеке? Опрос
ТЭЦ Бишкека нужно срочно переводить на газ. Балбак Тулобаев о ситуации со смогом
В Бишкеке предложили ввести экологический режим ЧС из-за смога
Нечем дышать. Какой уголь продают кыргызстанцам?
Позже выскажу свое мнение. Реакция Балбака Тулобаева на марш за чистый воздух
Загрязнение воздуха. Правительству важнее убыточные НПЗ, а не экология
В Бишкеке проходит мирный марш за чистый воздух
Депутат оценил работу правительства против смога на ноль
Экологию в топку. Как мэрия проверяет бани Бишкека
Энергетики заявили, что ТЭЦ и частный сектор — не причина смога над Бишкеком
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за&nbsp;сплоченность Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за сплоченность
Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в&nbsp;2020 году Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в 2020 году
Температурные рекорды. Самым холодным было 2&nbsp;января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
5 января, вторник
10:19
Пожар в точке фастфуда: 32-летняя женщина получила 82 процента ожогов тела Пожар в точке фастфуда: 32-летняя женщина получила 82 п...
10:13
В ЮНИСЕФ спрогнозировали продолжительность жизни детей, рожденных в 2021 году
10:00
Невеселый прогноз. В 2021 году в Кыргызстане дорожать будет все
09:46
На свалке Бишкека есть риск техногенной катастрофы
09:46
Обгоревший труп в Кара-Жыгаче. Милиция прекратила дело