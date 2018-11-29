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Общество

Мусорный полигон. Депутаты Бишкекского горкенеша проверят реализацию проекта

Депутаты Бишкекского городского кенеша проверят реализацию проекта ЕБРР по рекультивации столичного мусорного полигона. Для этого создали рабочую комиссию.

По мнению депутатов, необходимо проверить реализацию проекта в части возможных организованных коррупционных схем.

«У депутатов возникло много вопросов по расходованию средств, выделенных в виде гранта и кредита, поэтому хотим тщательно разобраться. Мы пока не получили ответы ни от вице-мэра Рыспека Сарпашева, ни от руководителя полигона, ни от главы отдела реализации проекта», — рассказал 24.kg заместитель председателя комиссии депутат Сайдахмат Исмаилов.

Никто не может внятно ответить, куда, на что и правильно ли израсходовали средства.

Сайдахмат Исмаилов

В частности, депутаты интересовались, зачем приобрели компактор за полмиллиона евро, хотя его надо было купить после строительства сортировочного завода, по количеству контейнерных площадок — заложили одно количество, а построили другое.

ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку. Ранее депутат БГК Павел Десятников сообщил, что столица заплатила 135 тысяч евро штрафных санкций за неосвоение кредита.
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