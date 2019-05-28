Рекультивация городской свалки. Бишкек уже потерял более 14 миллионов сомов

Из-за задержки реализации проекта по открытию нового мусорного полигона и рекультивации старого Бишкек выплачивает штраф за неиспользованные средства. Об этом на очередной сессии БГК заявил депутат Таалайбек Сагынов.

Он попросил начальника МП «Бишкекский санитарный полигон» Талгата Уметалиева озвучить размер штрафных санкций.

Последний отметил, что это не штраф, а оплата за резервирование средств в банке. «Такое условие прописано в соглашении между ЕБРР и Минфином. За то, что наши деньги лежат в банке, мы платим 0,5 процента», — сказал он.

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Таалай Сагынов отметил, что от названия, будь то штраф или оплата за резервирование, смысл не меняется, и попросил озвучить точную сумму.

«С 2013 года сумма составила 170 тысяч евро (более 14 миллионов сомов)», — сказал Талгат Уметалиев.

Он добавил, что на БСП проводила проверку Счетная палата.

«Они тоже задали вопрос о несвоевременном освоении средств. Думаю, правоохранительные органы дадут оценку», — сказал Талгат Уметалиев.

Валентина Лисниченко отметила, что с приходом нового руководителя в БСП проект начал выправляться.

«Я думаю, мэру надо объявить благодарность Талгату Уметалиев за ту работу, которую он проделал и вырулил ситуацию, которая была практически безнадежной», — отметила она.

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В 2013 году правительство Кыргызстана и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о финансировании проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке».

Проект буксовал с самого начала. В январе 2019-го стало известно, что Бишкекская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении чиновников столичной мэрии по факту нерационального использования средств доноров на реконструкцию Бишкекского санитарного полигона.

Бишкеку выделили на проект 22 миллиона евро. Половина — кредит.

По проекту заключены восемь контрактов, полностью завершены пять. В конце апреля объявили тендер на строительство мусоросортировочного завода на территории нового санитарного полигона, его промежуточные результаты станут известны в конце июня.