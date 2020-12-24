Отмена ПДП. Горожане запросили экологическую экспертизу проекта

В Административном суде Бишкека продолжается рассмотрение иска горожан о признании недействительным постановления БГК об утверждении ПДП.

Один из истцов юрист Эрик Ирискулбеков попросил привлечь в качестве третьей стороны ГАООСиЛХ. По его словам, градостроительные документы должны в обязательном порядке проходить экологическую экспертизу.

«На прошлом заседании нам ГПИ представил заключение ГАООСиЛХ. Однако выяснилось, что оно не касается всего Проекта детальной планировки, а только части — раздела «Охрана окружающей среды» и в редакции 2016 года. А его приняли в 2019-м. Также выяснилось, что не была проведена обязательная оценка воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС)», — сказал юрист.

Судья Анар Эгембердиева не удовлетворила ходатайство.

Тогда Эрик Ирискулбеков сообщил, что накануне обратился в ГАООСиЛХ с запросом, подлежит ли ПДП экологической экспертизе и была ли она сделана. «На этом строится наша доказательная база», — отметил он.

Судья перенесла заседание на 27 января.

Отметим, что ранее Административный суд Бишкека отказал в удовлетворении заявления горожан о приостановлении действия Проекта детальной планировки центральной части столицы до вступления в силу решения суда по данному делу.

Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.