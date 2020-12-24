16:00
USD 83.20
EUR 101.41
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Отмена ПДП. Горожане запросили экологическую экспертизу проекта

В Административном суде Бишкека продолжается рассмотрение иска горожан о признании недействительным постановления БГК об утверждении ПДП.

Один из истцов юрист Эрик Ирискулбеков попросил привлечь в качестве третьей стороны ГАООСиЛХ. По его словам, градостроительные документы должны в обязательном порядке проходить экологическую экспертизу.

«На прошлом заседании нам ГПИ представил заключение ГАООСиЛХ. Однако выяснилось, что оно не касается всего Проекта детальной планировки, а только части — раздела «Охрана окружающей среды» и в редакции 2016 года. А его приняли в 2019-м. Также выяснилось, что не была проведена обязательная оценка воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС)», — сказал юрист.

Судья Анар Эгембердиева не удовлетворила ходатайство.

Тогда Эрик Ирискулбеков сообщил, что накануне обратился в ГАООСиЛХ с запросом, подлежит ли ПДП экологической экспертизе и была ли она сделана. «На этом строится наша доказательная база», — отметил он.

Судья перенесла заседание на 27 января.

Отметим, что ранее Административный суд Бишкека отказал в удовлетворении заявления горожан о приостановлении действия Проекта детальной планировки центральной части столицы до вступления в силу решения суда по данному делу.

Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177886/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Отмена ПДП. Бишкекчане выйдут на митинг к зданию мэрии
На строительство многоэтажного дома на месте рынка «Улар» есть все разрешения
Горожане просят суд запретить выдачу разрешений на основании ПДП
Нариман Тюлеев. ПДП должен быть открыт всем горожанам
Проект детальной планировки недействителен: принят с нарушением регламента
Суд об отмене ПДП. БГК должен предоставить документы о проведенных экспертизах
Суд отказал горожанам в приостановлении действия Проекта детальной планировки
Городские власти согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать
Проект детальной планировки мэр Бишкека готов обсудить с горожанами на встрече
Мэрия Бишкека готова отменить План детальной планировки, если он вызывает споры
Популярные новости
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Он&nbsp;пишет с&nbsp;ошибками. Пользователи Сети следят за&nbsp;публикациями Садыра Жапарова Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
Подарок от&nbsp;Кремля школьнику из&nbsp;Кыргызстана. Что подарили Рустаму Ташматову Подарок от Кремля школьнику из Кыргызстана. Что подарили Рустаму Ташматову
Бизнес
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
24 декабря, четверг
15:44
Внимание, розыск! Без вести пропала 13-летняя Медина Жумагазиева Внимание, розыск! Без вести пропала 13-летняя Медина Жу...
15:41
Верховный суд изменил приговор Кубанычбеку Кулматову. Ему снизили размер штрафа
15:21
В Бишкеке в районе ГЭС-2 столкнулись две машины
15:20
Депутаты парламента до 9 января разъехались для работы в округах
15:18
Отмена ПДП. Горожане запросили экологическую экспертизу проекта